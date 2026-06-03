Türkiye 7'li Ragbi Takımı Hırvatistan'da

Türkiye 7'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenecek 2026 Avrupa Trophy Serisi'nin ilk etabında mücadele edecek.
Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre Makarska kentindeki organizasyon, 5-7 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Ay-yıldızlılar, toplam 12 ülkenin katılacağı turnuvada C Grubu'nda Letonya, Macaristan ve Norveç ile karşılaşacak.
Avrupa Trophy Serisi'nin ikinci etabı ise 26-28 Haziran tarihlerinde Moldova'nın başkenti Kişinev'de gerçekleştirilecek.
Ekipler, organizasyonda Championship Serisi'ne yükselme hakkı elde etmeye çalışacak.
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