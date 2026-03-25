Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası sürüyor.
Antalya Spor Salonu'ndaki organizasyona, 67 ülkeden 2 bin 552 sporcu katılıyor.
Türkiye, turnuvada 254 sporcuyla temsil ediliyor.
Organizasyonun ikinci gününde para tekvando branşında kyorugi ve poomsae karşılaşmaları yapıldı.
Turnuva, 31 Mart Salı günü büyükler kategorisi final karşılaşmalarıyla sona erecek.
Son Dakika › Spor › Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?