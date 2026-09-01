Türkiye, Akdeniz Oyunları'nda 11. Günde 10 Madalya Kazandı

20. Akdeniz Oyunları'nın (Taranto 2026) 11. gününde Türkiye, halterde 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz, atıcılıkta bir altın, bir gümüş, cimnastikte bir altın, atletizmde ise bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonun 11. gününde madalya müsabakaları, cimnastik ve atletizm branşlarında devam etti.

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Ferhat Arıcan, Alperen Ege Avcı, İbrahim Çolak, Altan Doğan, Mert Efe Kılıçer ve Mehmet Ayberk Koşak'tan oluşan kadrosuyla erkekler genel tasnif finalinde 238,400 puanla altın madalya kazandı.

Atletizmde erkekler 4x100 metre bayrak takımında Ertan Özkan, Kayhan Özer, Batuhan Altıntaş ve Oğuz Uyar, 39,09'luk dereceleriyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 4x100 metre bayrak takımında ise Büşra Akay, Sıla Koloğlu, Simay Özçiftçi ve Elif Polat ise 44,05'lik Türkiye rekoru derecesiyle bronz madalya elde etti.

3x3 basketbolda yarı final

3x3 basketbol 23 yaş altı erkek milli takımı, çeyrek finalde Hırvatistan'ı 18-16 yenerek yarı finale yükseldi. Milli takım, yarı finalde İspanya ile yarın saat 19.15'te karşılaşacak.

Madalya sayısı 81'e yükseldi

Milli sporcular, Taranto 2026'da 11. günü 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 10 madalyayla tamamladı.

Türkiye, toplam madalya sayısını 36 altın, 18 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 81'e çıkardı.

Milli takım, madalya tablosunda ev sahibi İtalya'nın ardından ikinci sırada yer aldı.