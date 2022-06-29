Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 4'üncü gününde madalya sıralamasında zirvede yer aldı

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 4'üncü gününde Türkiye, 18 madalyayla ilk sırada yer aldı.
Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 4'üncü günü tamamlandı. Türkiye dün organizasyonda, 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz kazandı.
Türkiye, dört günün sonunda, 8 altın, 3 gümüş, 7 bronz toplam 18 madalyayla genel sıralamada zirveye yerleşti.
Türkiye'yi ev sahibi Cezayir takip ederken, Mısır üçüncü sırada yer aldı.
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