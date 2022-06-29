Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 4'üncü gününde madalya sıralamasında zirvede yer aldı - Son Dakika
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Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 4'üncü gününde madalya sıralamasında zirvede yer aldı

29.06.2022 03:33
Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 4'üncü gününde madalya sıralamasında zirvede yer aldı

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 4'üncü gününde Türkiye, 18 madalyayla ilk sırada yer aldı.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 4'üncü gününde Türkiye, 18 madalyayla ilk sırada yer aldı.

Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 4'üncü günü tamamlandı. Türkiye dün organizasyonda, 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz kazandı.

Türkiye, dört günün sonunda, 8 altın, 3 gümüş, 7 bronz toplam 18 madalyayla genel sıralamada zirveye yerleşti.

Türkiye'yi ev sahibi Cezayir takip ederken, Mısır üçüncü sırada yer aldı.

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Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Cezayir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 4'üncü gününde madalya sıralamasında zirvede yer aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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