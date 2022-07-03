Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 8'inci gününde madalya sıralamasında liderliğini korudu - Son Dakika
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Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 8'inci gününde madalya sıralamasında liderliğini korudu

03.07.2022 00:26
Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 8'inci gününde madalya sıralamasında liderliğini korudu

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 8'inci gününde Türkiye, 84 madalyayla genel sıralamada birinciliğini korudu.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 8'inci gününde Türkiye, 84 madalyayla genel sıralamada birinciliğini korudu.

Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 8'inci günü tamamlandı.

Organizasyonda dün 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz toplam 12 madalya kazanan Türkiye, 8'inci günün sonunda, 37 altın, 21 gümüş, 26 bronz toplam 84 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini sürdürdü.

Sıralamada İtalya 2'nci, ev sahibi 3'üncü sırada bulunuyor.

Gün gün madalya sayısı

Türkiye'nin organizasyon kapsamında günlere göre kazandığı madalya sayıları şöyle:

İkinci gün: 1 altın, 1 bronz.

Üçüncü gün: 5 altın, 4 bronz.

Dördüncü gün: 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz.

Beşinci gün: 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz.

Altıncı gün: 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz.

Yedinci gün: 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz.

Sekizinci gün: 4 altın, 5 gümüş, 3 bronz.

YORUMLAR
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Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 7'nci gününde 24 madalyayla rekor kırdı Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 7'nci gününde 24 madalyayla rekor kırdı 19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları
Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Cezayir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 8'inci gününde madalya sıralamasında liderliğini korudu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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