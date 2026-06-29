Türkiye Altın Madalya Kazandı

18 Yaş Altı Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Polat Kemal Eser ile Freddie Jude Fox, altın madalya kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Polat Kemal-Freddie Jude ikilisi, Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen organizasyonun erkekler finalinde, ev sahibi ülke adına mücadele eden Iustin Stefan Egor ile Tudor-Patrick Stere'yi 2-1 (18-21, 21-17, 15-13) yenerek şampiyon oldu.

Polat Kemal ile Freddie Jude, bu sonuçla 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Kadınlarda mücadele eden Beste Göğüs-Ela Köse ikilisi ise turnuvayı 4. sırada tamamladı.