Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı: Atletizmin geleceği gençlere güvendiğini ifade etti

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Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "atletizmin geleceği gençlere güvendiğini" ifade etti.

Çintimar, Slovakya'nın Banska Bystrica kentinde bugün başlayan 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'na ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Slovakya'daki şampiyonaya katılmak için 100 sporcunun kota aldığını, bu sporcuların arasında branşında birinci ve ilk 6'ya girme şansı olan ikinci atletleri takıma dahil ettiklerini anlatan ???????Çintimar, "Çocuklarımızın hepsi burada tecrübe edinecek ve madalya için mücadele edecek. Gençlerde gerçekten başarılıyız." ifadesini kullandı.

Fatih Çintimar, antrenman metotları ve sporcuların seçim kriterlerinin değiştiğini, hocaların da geliştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız önceden 'biz final koşamayız, madalya alamayız' diyordu. Şimdi ise düşünce yapıları değişti. Artık 'biz madalya almalıyız, kürsüye çıkmalıyız ve ülkemizi madalya alarak temsil etmeliyiz' diyor. Ben gençlerimize güveniyorum. Önceden 20-30 kişiyle kota alırken şu an 100'ün üzerinde kota almış bir ekibin içerisinde mutlaka madalya kazanan, final koşan sporcularımız olacaktır. İnşallah madalyalarla ülkemize döneceğiz. Gençlerin yetişmesi altyapının gelişmesi her şey birbirini tetikliyor. Başarı da buradan geliyor."

Organizasyonda 24 milli sporcu mücadele edecek.

Slovakya'nın Banska Bystrica kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda 24 milli sporcu mücadele edecek.

Kafilede yer alan sporcular şunlar:

Kadınlar: Reyhan Taşdelen, Duru İklim Kadanalı, Esra Durmuş, İlkim Altunbulak, Döndü Kübra Boyraz, Elif Akçiçek, Şerife Berra Güven, Esmanur Birdel, Özlem Özcan, Birsen Kuşoğ, Rabia Çiçek, Zeynep Özkan.

Erkekler: Baturalp Bostan, Mert Hanifi Odacı, Furkan Kanlı, Musab Kundakçı, Furkan Yaran, Muhammed Enes Kılıç, Emre Çolak, Kerim Akyıldız, Hasan Özdemir, Kerem Endamlı, Koray Uygun, Yiğit Özmez.