Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı: Atletizmin geleceği gençlere güvendiğini ifade etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı: Atletizmin geleceği gençlere güvendiğini ifade etti

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Slovakya'da düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'na ilişkin yaptığı açıklamada, atletizmin geleceğinin gençlere güvendiğini belirtti. Çintimar, Türk sporcuların madalya için mücadele edeceğini ve gençlerin yetişmesiyle başarının artacağını vurguladı. Şampiyonada 24 milli sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

18.07.2024 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "atletizmin geleceği gençlere güvendiğini" ifade etti.

Çintimar, Slovakya'nın Banska Bystrica kentinde bugün başlayan 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'na ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Slovakya'daki şampiyonaya katılmak için 100 sporcunun kota aldığını, bu sporcuların arasında branşında birinci ve ilk 6'ya girme şansı olan ikinci atletleri takıma dahil ettiklerini anlatan ???????Çintimar, "Çocuklarımızın hepsi burada tecrübe edinecek ve madalya için mücadele edecek. Gençlerde gerçekten başarılıyız." ifadesini kullandı.

Fatih Çintimar, antrenman metotları ve sporcuların seçim kriterlerinin değiştiğini, hocaların da geliştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız önceden 'biz final koşamayız, madalya alamayız' diyordu. Şimdi ise düşünce yapıları değişti. Artık 'biz madalya almalıyız, kürsüye çıkmalıyız ve ülkemizi madalya alarak temsil etmeliyiz' diyor. Ben gençlerimize güveniyorum. Önceden 20-30 kişiyle kota alırken şu an 100'ün üzerinde kota almış bir ekibin içerisinde mutlaka madalya kazanan, final koşan sporcularımız olacaktır. İnşallah madalyalarla ülkemize döneceğiz. Gençlerin yetişmesi altyapının gelişmesi her şey birbirini tetikliyor. Başarı da buradan geliyor."

Organizasyonda 24 milli sporcu mücadele edecek.

Slovakya'nın Banska Bystrica kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda 24 milli sporcu mücadele edecek.

Kafilede yer alan sporcular şunlar:

Kadınlar: Reyhan Taşdelen, Duru İklim Kadanalı, Esra Durmuş, İlkim Altunbulak, Döndü Kübra Boyraz, Elif Akçiçek, Şerife Berra Güven, Esmanur Birdel, Özlem Özcan, Birsen Kuşoğ, Rabia Çiçek, Zeynep Özkan.

Erkekler: Baturalp Bostan, Mert Hanifi Odacı, Furkan Kanlı, Musab Kundakçı, Furkan Yaran, Muhammed Enes Kılıç, Emre Çolak, Kerim Akyıldız, Hasan Özdemir, Kerem Endamlı, Koray Uygun, Yiğit Özmez.

Kaynak: AA

Fatih Çintimar, Slovakya, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı: Atletizmin geleceği gençlere güvendiğini ifade etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:23 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi’yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar
10:25 Konser krizi büyüyor Lal Denizli’den kendisini eleştiren Mustafa Varank’a sert yanıt Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt
10:13 Müjdeyi Bakan Kurum verdi TOKİ taksit ödemelerinde büyük indirim Müjdeyi Bakan Kurum verdi! TOKİ taksit ödemelerinde büyük indirim
09:25 AK Parti’den vekillerle ilgili performans raporu 100’e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi
08:53 Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz’a ertelendi Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz'a ertelendi
11:44 Kadıgil’den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü Kadıgil'den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü
11:17 Bülent Ersoy’un ’’Erkekler uygunsuz davranışları var’’ dediği makyör Tolgahan Karataş’tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım Bülent Ersoy'un ''Erkekler uygunsuz davranışları var'' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım
11:10 Türk futbolu yeni başkanını seçiyor Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu Türk futbolu yeni başkanını seçiyor! Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu?
10:48 Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı
10:45 Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu
10:31 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir’den Mescid-i Aksa’ya baskın İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'den Mescid-i Aksa'ya baskın
10:25 9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı 9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı
09:56 COVID-19’a yakalanan Joe Biden’in uçak merdiveninden inerken zorlandığı göründü COVID-19'a yakalanan Joe Biden'in uçak merdiveninden inerken zorlandığı göründü
09:55 Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 12:20:15. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı: Atletizmin geleceği gençlere güvendiğini ifade etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement