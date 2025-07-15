Türkiye Atlı Okçulukta Gümüş Madalya Kazandı

Türkiye Geleneksel Atlı Okçuluk Yıldız Milli Takımı, Endonezya'da düzenlenen Dünya Atlı Okçuluk Çocuklar Şampiyonası'nda ikinci oldu.
Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Cava Adası'ndaki Maghfirah Stable At Parkuru'nda 9 ülkeden 34 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.
Ali Bayar, Alperen Demir, Muhammed Cengiz Kılıç, Musab İsmail Şahanoğlu'ndan oluşan Türkiye Geleneksel Atlı Okçuluk Yıldız Milli Takımı, organizasyonda gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.
Türk sporculardan 13 yaşındaki Muhammed Cengiz Kılıç ise bireysel kategoride şampiyonluğa ulaştı.
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