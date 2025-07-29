Türkiye, Avrupa Atış Şampiyonası'nda 2 Altın ve 1 Gümüş Kazandı

Fransa'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda milli atıcılar, 2 altın ve 1 gümüş, takım halinde de 1 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Chateauroux kentindeki organizasyonda Buğra Selimzade, erkekler 50 metre serbest tabanca kategorisinde topladığı puanlarla altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Muhammet Seyhun Kaya, genç erkekler skeet disiplininde performansı da Avrupa şampiyonluğu getirdi.

Genç erkekler 50 metre serbest tabanca kategorisinde mücadele eden Adnan Efe Uçar ise gümüş madalya elde etti.

Buğra Selimzade, İsmail Keleş ve Aydın Güçlü'den oluşan milli takım, büyük erkekler 50 metre serbest tabanca müsabakasında topladıkları 1647 puanla takım sıralamasında gümüş madalya aldı.