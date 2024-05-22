Türkiye, Avrupa Jujitsu Şampiyonası\'nda 5 sporcuyla temsil edilecek

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Türkiye'den 5 sporcunun katılacağı Avrupa Jujitsu Şampiyonası, yarın Almanya'da başlayacak.

Türkiye Muaythai Federasyonunun açıklamasına göre şampiyona, 23-26 Mayıs tarihlerinde Gelsenkirchen kentinde yapılacak.

Organizasyonda Türkiye'yi, kadınlarda İzel Erim, Hasibe Eylül Elmas, erkeklerde ise Yılmaz Güleç, Muhammet Mustafa Süs ve Mert Özmen temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Hasan Yıldız, jujitsunun federasyona yeni bağlanan bir spor dalı olduğunu hatırlatarak, "Hedefimiz önce ülkemizin artık jujitsuda var olduğunu göstermek. İnanıyorum ki kısa zamanda uluslararası platformda başarılı olmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.