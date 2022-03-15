Türkiye, Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali'ne hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye, Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali'ne hazır

15.03.2022 12:44
Türkiye, Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali'ne hazır

Türkiye, 20-25 Mart tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenecek 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne (EYOF) hazırlık aşamasını tamamladı.

Türkiye, 20-25 Mart tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenecek 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne (EYOF) hazırlık aşamasını tamamladı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Vuokatti kentinde düzenlenecek organizasyona Türkiye'den 5 spor dalında 14 kız, 15 erkek toplam 29 sporcu katılacak.

Milli sporcular, alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, kayaklı koşu ve kısa kulvar sürat pateni dallarında yarışacak.

Buz hokeyi ve kuzey kombine spor dallarında kız sporcuların yarıştığı tarihteki ilk EYOF olan festivalde, 44 ülkeden 14-18 yaş aralığındaki sporcular alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, buz hokeyi, kayakla atlama, kayaklı koşu, kısa mesafe sürat pateni, kuzey kombine ve snowboard olmak üzere 9 spor dalında mücadele edecek.

Yarışmalar Vuokatti kentine ek olarak Kajaani ve Lathi'de yer alan 5 tesiste düzenlenecek ve kafileler yarışma tesislerinin bulunduğu bölgelerde yer alan sporcu köylerinde konaklayacak.

Daha önce Aralık 2021'de düzenlenmesi planlanan organizasyon, kıtada etkisini sürdüren Kovid-19 salgını koşullarında katılımcıların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yarışmalarını sağlamak amacıyla yarışma tesislerindeki kar kalitesinin de artacağı beklenen 20-25 Mart 2022 tarihine ertelenmişti.

YORUMLAR
500
15 Mart Dünya Tüketiciler Günü 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu: 'Her evde bir temsilcimiz var' Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu: 'Her evde bir temsilcimiz var'

Finlandiya, gençlik, Türkiye, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye, Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali'ne hazır - Son Dakika


Son Dakika
12:35 DEVA Partisi'nde şaşırtan ayrılık! Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir istifa etti
12:27 Rusya, iki Ukrayna kentine belediye başkanı mı atadı? Herson ve Melitopol'da neler oluyor?
12:12 Marketlerde bu tehlikeye dikkat! Vatandaşa tarihi geçmiş ürün satarken yakayı ele verdiler
12:01 Cansever'den gündem olacak özel hayat açıklaması: Bilmeden evli bir şarkıcıyla 2 yıl ilişki yaşadım
11:58 Gazeteci Nurcan Sabur, Alişan ve Buse Varol'un barışmasının perde arkasını anlattı: Emine Erdoğan, evliliği kurtarmak için araya girdi
11:53 Ukrayna'da yakalanan Rus askerleri: Hata yaptığımızı anlamak korkunç bir duygu, bu bir yıldan fazla sürecek
11:53 Yetenek avcısı Türk futbolcuları izledi ve raporunu yazdı: Genç oyunculara Fransa yolu göründü
11:49 Yeni teklifin paylaşılmasının ardından ilk anket: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'na fark attı
11:39 Putin'e "Psikopat" demişti! Güzel modelin feci sonu: Bavula konulmuş halde ölü bulundu
11:31 KPSS sorularının sızdırılması davasında yargılanan Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen serbest bırakıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 12:50:45. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye, Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali'ne hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement