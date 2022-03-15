Türkiye, Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali'ne hazır - Son Dakika

Türkiye, 20-25 Mart tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenecek 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne (EYOF) hazırlık aşamasını tamamladı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Vuokatti kentinde düzenlenecek organizasyona Türkiye'den 5 spor dalında 14 kız, 15 erkek toplam 29 sporcu katılacak.

Milli sporcular, alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, kayaklı koşu ve kısa kulvar sürat pateni dallarında yarışacak.

Buz hokeyi ve kuzey kombine spor dallarında kız sporcuların yarıştığı tarihteki ilk EYOF olan festivalde, 44 ülkeden 14-18 yaş aralığındaki sporcular alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, buz hokeyi, kayakla atlama, kayaklı koşu, kısa mesafe sürat pateni, kuzey kombine ve snowboard olmak üzere 9 spor dalında mücadele edecek.

Yarışmalar Vuokatti kentine ek olarak Kajaani ve Lathi'de yer alan 5 tesiste düzenlenecek ve kafileler yarışma tesislerinin bulunduğu bölgelerde yer alan sporcu köylerinde konaklayacak.

Daha önce Aralık 2021'de düzenlenmesi planlanan organizasyon, kıtada etkisini sürdüren Kovid-19 salgını koşullarında katılımcıların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yarışmalarını sağlamak amacıyla yarışma tesislerindeki kar kalitesinin de artacağı beklenen 20-25 Mart 2022 tarihine ertelenmişti.