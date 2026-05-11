Türkiye, Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda 4 Madalya Kazandı

11.05.2026 19:32
Almanya'daki şampiyonanın ilk gününde Türkiye, bir gümüş ve üç bronz madalya elde etti.

Organizasyonda K44 kadınlar 47 kiloda iki milli sporcu kürsüde yer aldı. Turnuvanın bir numaralı seribaşısı olan ve direkt yarı finalden başlayan Nurcihan Gül, çeyrek finalde Ukrayna'dan Viktoriia Marchuk'u eleyen milli sporcu Büşra Emire ile karşı karşıya geldi. Nurcihan, Büşra'yı 2-0 yenerek finale yükseldi. Büşra Emire ise şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.

Finalde Fransız Zakia Khudadidi ile karşılaşan Nurcihan, rakibine 2-0 yenildi ve gümüş madalyada kaldı.

Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Nurcihan, karşılaşmadan sonra açıklamasında, "Tekrar altın madalya sevinci yaşatmak isterdim. Bazen duygularınız, madalya hırsınız sizi hapsedebiliyor. Bunu düzeltebiliriz, üzerine katarak devam edeceğim. Bana inanan, destek olan, fırsat veren herkese teşekkür ediyorum. Yenildiğin yer zaferin yeridir diye düşünüyorum, umarım yeni zaferlere çıkan yoldur." ifadelerini kullandı.

Erkeklerde iki bronz madalya

K44 erkekler 58 kiloda Hamza Tarhan ile Alican Özcan bronz madalya elde etti.

Hamza Tarhan, çeyrek finalde İspanya'dan Rachid El'i yendi. Yarı finalde İsrail'den Asaf Yasur'a mağlup olan Hamza, bronz madalya aldı.

Turnuvaya yarı finalden başlayan Alican Özcan, sakatlığından dolayı maça çıkamadı. Alican Özcan da turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA

