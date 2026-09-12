Türkiye, Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı 16 madalyayla tamamladı - Son Dakika
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Türkiye, Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı 16 madalyayla tamamladı

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Türkiye, Gebze'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı 9 altın ve 7 gümüş olmak üzere 16 madalyayla bitirdi. Son gün Defne Kurt birinci olarak bir Avrupa Şampiyonasında 5 altın madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu.

Türkiye, 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı 9'u altın, 7'si gümüş, 16 madalyayla tamamladı.

Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki organizasyonun 5'inci ve son gününde Türkiye'den 9 sporcu mücadele etti.

Defne Kurt, kadınlar 100 metre serbest stil S10 finalinde finaldeki 59,37'lik derecesiyle birinci oldu ve şampiyonadaki 5'inci altın madalyasını elde etti. Defne, bir Avrupa Şampiyonasında 5 altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak da tarihe geçti.

Günün ikinci altın madalyası ise erkekler 200 metrede bireysel karışık SM8 finalinde yarışan Turgut Aslan Yaraman'dan geldi. Turgut, 2,24,13'lük derecesiyle altın madalya aldı.

Şampiyonadaki son madalyayı erkekler 200 metre serbest stil S3 finalinde yarışan Umut Ünlü kazandı. Umut, 3,22,30'luk derecesiyle gümüş madalya elde etti

Türkiye, bu sonuçlarla şampiyonayı 9 altın, 7 gümüş olmak üzere 16 madalyayla tamamladı.

Şampiyonayı Rusya Federasyonu 33 altın, 39 gümüş ve 20 bronz madalyayla birinci, İtalya 29 altın, 16, gümüş ve 16 bronz madalyayla ikinci, Ukrayna ise 25 altın, 25 gümüş ve 23 bronz madalyayla üçüncü bitirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı 16 madalyayla tamamladı - Son Dakika

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