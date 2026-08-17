Türkiye, Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2026 Avrupa Su Sporları Şampiyonası sona erdi.

Türkiye, organizasyonda 26 milli sporcuyla yüzme, açık su yüzme, artistik yüzme ve atlama branşlarında mücadele etti.

Şampiyonada milli para yüzücü Defne Kurt, 100 metre serbest finalinde 59.21'lik derecesiyle altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Defne Kurt, organizasyonda 50 metre serbestte de 27.13'lük derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Yüzme branşında Türkiye'yi temsil eden milli sporculardan Nusrat Allahverdi ise 50 metre kurbağalama yarı finallerindeki 27.09'luk derecesi ile 11'inci oldu.

Ay yıldızlı yüzücülerden Doruk Yoğurtçuoğlu ise erkekler 200 metre kurbağalamada yarı finale yükseldi. Milli yüzücü, yarışmayı 2.10.37'lik derecesiyle 12. sırada tamamladı.

Türkiye, açık su yüzme branşında 4-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen yarışlarda 6 sporcuyla temsil edildi.

Doğukan Ulaç, Emir Batur Albayrak, Muhammed Yavuz Selim Oğuz, Su İnal, Tuna Erdoğan ve Gökçe Öztürk, zorlu açık su yarışlarında ay yıldızlı formayla mücadele etti.

Türkiye, artistik yüzme branşında 10 sporcudan oluşan geniş bir kadroyla şampiyonada yer aldı. Genç milli sporcular serilerini tamamlayarak önemli uluslararası organizasyon deneyimi kazandı.

Atlama branşında ise Belissima Aydın ve Ece Şevval Erzincan Türkiye adına mücadele etti.

Türkiye, Paris'teki organizasyonu 26 milli sporcuyla 4 branşta mücadele ederek tamamladı.