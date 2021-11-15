Türkiye, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı

Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, organizasyonu 2'si altın, 8 madalya ile tamamlarken erkeklerde takım halinde Avrupa 2'ncisi, genel sıralamada ise Avrupa 3'üncüsü oldu.

Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası sona erdi. 12-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Türkiye 2 altın, 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalyayla elde etti. Şampiyonayı takım halinde 3'ncü sırada tamamlayan Ay-Yıldızlı ekip, erkek takım sıralamasında 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya ile Avrupa 2'ncisi, genel sıralamada ise Avrupa 3'üncüsü oldu.