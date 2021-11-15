Üye Girişi
Türkiye, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı - Son Dakika

Türkiye, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı

15.11.2021 21:54
Türkiye, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı

Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, organizasyonu 2'si altın, 8 madalya ile tamamlarken erkeklerde takım halinde Avrupa 2'ncisi, genel sıralamada ise Avrupa 3'üncüsü oldu.

Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, organizasyonu 2'si altın, 8 madalya ile tamamlarken erkeklerde takım halinde Avrupa 2'ncisi, genel sıralamada ise Avrupa 3'üncüsü oldu.

Avrupa Tekvando Birliği (WTE)  tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası sona erdi. 12-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Türkiye 2 altın, 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalyayla elde etti. Şampiyonayı takım halinde 3'ncü sırada tamamlayan Ay-Yıldızlı ekip, erkek takım sıralamasında 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya ile Avrupa 2'ncisi, genel sıralamada ise Avrupa 3'üncüsü oldu.

Şampiyonada madalya kazanan sporcular şu şekilde: Altın: Ömer Faruk Dayıoğlu (59 kilo), Yiğithan Kılıç (73 kilo) Gümüş: Rahmet Baran Şimşek (78 kilo), Aleyna Şenyurt (49 kilo)Bronz: Yunus Emre Taş (51 kilo), Nehir Geniş (42 kilo), Hatice Pınar Yiğitalp (59 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+68 kilo)

Türkiye, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı
Türkiye, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı
Türkiye, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı
Türkiye, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı
Türkiye, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı
Türkiye, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı
Türkiye, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı

Saraybosna, Türkiye, Gümüş, Altın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı 21:37 Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı Yeni kız arkadaşıyla görüntülenen Kaan Yıldırım olay çıkardı! Şoförü otomobili gazetecilerin üstüne sürdü 20:57 Yeni kız arkadaşıyla görüntülenen Kaan Yıldırım olay çıkardı! Şoförü otomobili gazetecilerin üstüne sürdü Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı 19:49 Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi 19:37 Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na yaptığı sürpriz ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Zırvalıklarla karşı karşıyayız 19:10 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na yaptığı sürpriz ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Zırvalıklarla karşı karşıyayız AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti 18:25 AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti
Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti 16:50 Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! 16:20 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!

Son Dakika Haberleri
21:51 Erdoğan'ın evini gözetleyen ve casusluktan tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı
21:37 Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı
21:28 Cani baba, kavga ettiği kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü
20:57 Yeni kız arkadaşıyla görüntülenen Kaan Yıldırım olay çıkardı! Şoförü otomobili gazetecilerin üstüne sürdü
20:35 Merkezini İngiltere'ye taşıma kararı alan enerji lideri Royal Dutch Shell ismini değiştiriyor
20:24 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 15 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları
20:14 Teknede alkol alan gençler arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaşamını yitirdi
19:48 Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı
19:37 Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi
19:36 AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün
Erdoğan'ın evini gözetleyen ve casusluktan tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı Erdoğan'ın evini gözetleyen ve casusluktan tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı         
21:51
Cani baba, kavga ettiği kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü Cani baba, kavga ettiği kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü         
21:29
Merkezini İngiltere'ye taşıma kararı alan enerji lideri Royal Dutch Shell ismini değiştiriyor Merkezini İngiltere'ye taşıma kararı alan enerji lideri Royal Dutch Shell ismini değiştiriyor         
20:36
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Barcelona'da 'Türk Messi' olacağı düşünülen Emre Demir için ilginç analiz: Messi ile hiçbir alakası yok Barcelona'da 'Türk Messi' olacağı düşünülen Emre Demir için ilginç analiz: Messi ile hiçbir alakası yok         
19:36
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Kenara çekip geçmesini beklediler Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Kenara çekip geçmesini beklediler         
17:33
Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı         
16:35
Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı         
15:40
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler         
14:20
Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı         
12:57
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı         
12:18
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 21:59:13. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement