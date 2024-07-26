Türkiye, Avrupa Üniversiteler Oyunları'nda 2. oldu - Son Dakika
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Spor

Türkiye, Avrupa Üniversiteler Oyunları'nda 2. oldu

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Üniversiteler Oyunları'nda Türkiye, 15'i altın olmak üzere toplamda 52 madalya kazanarak genel klasmanda 2. sırayı elde etti. Ev sahibi Macaristan birinci, Hırvatistan ise üçüncü oldu. Gazi Üniversitesi ise üniversiteler klasmanında 4 altın, 4 gümüş ve 8 bronz madalya ile üçüncü sırayı aldı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Selahattin Akpınar, Türkiye'nin başarısının gurur verici olduğunu belirtti ve milli sporcuların yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

26.07.2024 10:35
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Macaristan'da düzenlenen Avrupa Üniversiteler Oyunları'nda 15'i altın, 52 madalya kazanan Türkiye, genel klasmanda 2'nci oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) açıklamasına göre Avrupa Üniversiteler Oyunları, Debrecen ve Miskolc kentlerinin ev sahipliğinde yapıldı.

Türkiye, oyunları 15 altın, 13 gümüş, 24 bronz madalyayla ikinci sırada tamamladı.

Ev sahibi Macaristan (16 altın, 18 gümüş, 24 bronz) ilk sırayı alırken, Hırvatistan (15 altın, 7 gümüş, 8 bronz) üçüncü oldu.

Üniversiteler klasmanında ise Gazi Üniversitesi 4 altın, 4 gümüş, 8 bronz madalyayla üçüncü sırayı elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSF Başkanı Selahattin Akpınar, "Türkiye'nin başarısı gurur verici." dedi.

Milli sporcuların kick boks, karate, masa tenisi, tekvando ve satranç branşlarında madalyalar kazandığını kaydeden Akpınar, sporcuların yetişmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, Avrupa Üniversiteler Oyunları'nda 2. oldu - Son Dakika

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