Türkiye, Avusturya'ya 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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Türkiye, Avusturya'ya 2-1 mağlup oldu

Türkiye, Avusturya\'ya 2-1 mağlup oldu

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda Avusturya ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

26.03.2024 23:40  Güncelleme: 23:44
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında deplasmanda Avusturya ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonra erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada savunmadan çıkmak isterken Salih Özcan'ın kaptırdığı topun sahibi olan Baumgartner'in ceza sahası içinde karşı karşıya pozisyonda çektiği şutu kaleci Uğurcan oyun alanına çeldi. Dönen meşin yuvarlağı önünde bulan Schlager'in müsait pozisyondaki vuruşu ağlara gitti. 1-0

6. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Kenan Yıldız'ın pasında meşin yuvarlağı alan Kerem Aktürkoğlu'nun çapraz pozisyondan yaptığı plase vuruş yandan auta çıktı.

23. dakikada Arda Güler'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Kenan Yıldız'ın kafa vuruşunda top Danso'nun eline çarptı. Hakem Chiffi, VAR uyarısı sonrası penaltı kararı verdi.

25. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Hakan Çalhanoğlu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

44. dakikada Kaan Ayhan'ın savunmadan çıkarken kaptırdığı topu Gregoritsch ceza yayı üzeri hafif sol çaprazında önünde buldu. Bu oyuncunun bekletmeden yerden şutunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 2-1

Stat: Ernst Happel

Hakemler: Daniele Chiffi, Giovanni Baccini, Davide Imperiale

Avusturya: Alexander Schlager, Stefan Posch, Maximilian Wöber, Kevin Danso, Philipp Mwene, Konrad Laimer, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Romano Schmid, Michael Gregoritsch, Christoph Baumgartner

Yedekler: Tobias Lawal, Patrick Pentz, Stefan Lainer, Flavius Daniliuc, Alexander Prass, Leopold Querfeld, Patrick Wimmer, Matthias Seidl, Muhammed Saracevic, Andreas Weimann, Florian Grillitsch, Maximilian Entrup

Teknik Direktör: Ralf Rangnick

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Cenk Özkacar, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız

Yedekler: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakçı, Ozan Kabak, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İsmail Yüksek, Abdülkadir Ömür, Can Uzun, Oğuz Aydın, Enes Ünal, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün

Teknik Direktör: Vincenzo Motella

Goller: Xaver Schlager (dk. 2), Gregoritsch (dk. 44) (Avusturya), Hakan Çalhanoğlu (dk. 25 pen.)

Sarı kart: Hakan Çalhanoğlu (Türkiye) - VİYANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye, Avusturya'ya 2-1 mağlup oldu - Son Dakika

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