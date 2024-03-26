Türkiye, Avusturya\'ya 2-1 mağlup oldu

A Milli Takım, Avusturya deplasmanında 9 değişiklikle sahaya çıktı

A Milli Futbol Takımı, Avusturya ile oynadığı hazırlık maçında teknik direktör Vincenzo Montella tarafından Macaristan maçına göre 9 değişiklikle ilk 11'e çıktı. Arda Güler ve Kenan Yıldız da ilk 11'de şans buldu. Türk taraftarlar da Avusturya'da milli takıma büyük destek verdi.