Türkiye, Avusturya'yı 92-67 Yendi

Basketbol 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçta Avusturya'yı 92-67 mağlup etti.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad ile aynı adı taşıyan salonda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-18 önde tamamlayan milliler, soyunma odasına da 49-42 üstün gitti.
İkinci yarıda farkı açan ay-yıldızlı ekip, üçüncü çeyreğini 67-58 önde geçtiği karşılaşmadan 92-67 galip ayrıldı.
Millilerde Kaan Onat, kaydettiği 23 sayıyla mücadelenin en skorer oyuncusu oldu.
Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci müsabakada yarın Fransa ile karşı karşıya gelecek.
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