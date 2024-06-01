Spor

Türkiye - Azerbaycan maçının ardından

Kıragası: "Play-off için büyük bir adım daha attık"

ERZİNCAN - 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup 3. maçında Azerbaycan'ı mağlup eden Kadın A Milli Takımında Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası, maç sonunda değerlendirmelerde bulundu.

Azerbaycan maçlarının gruptaki yerleri için çok kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Kıragası, "İlk hedefimiz evimizdeki maçı kazanmaktı. Çok şükür ki bunu başardık. Şimdi ikinci hedefimiz deplasmandaki Azerbaycan maçını kazanmak. Ana hedefimiz ise Play- off'lara kalmak. Bunu başarmak için var gücümüzle çalışıyoruz ve bugün çok büyük bir adım daha attık." diye konuştu.

"Son 9 resmi maçta 8. galibiyetimize ulaştık"

Azerbaycan karşısında maçın başından sonuna üstün bir oyun sergilediklerini ifade eden Kıragası, "Rakibimizin oyuna sert bir şekilde başlayacağını ve daha sonra kapanacağını biliyorduk. Bu yüzden acele etmedik. Topa sahip olmak önemliydi. Bunu başardık. Üçüncü bölgede etkili hücumlar gerçekleştirdik. Zaman zaman oyuncularımızın bireysel yetenekleri ön plana çıktı ve göze hoş gelen hareketler de izledik. Maç sonucunda kalitemizi ortaya koyarak sonuca gittik. Macaristan maçından sonra bu maçı da kazanmak bize büyük motivasyon oldu. Son 9 resmi maçımızda 8. galibiyetimize ulaştık ve kalemizde sadece 4 gol gördük. Bu istatistik bile kadın futbolunun muhteşem gelişimini çok güzel özetliyor" dedi.

" Erzincan'a çok teşekkür ediyoruz"

Erzincan'a ayrı bir paragraf açmak istediğini belirten Kadın A Milli Takım Teknik Direktörümüz, "20 Mayıs'tan beri Erzincan'da muhteşem şekilde ağırlandık. Yerel yönetimlere gösterdikleri muhteşem ev sahipliği için çok teşekkür ediyoruz. Erzincan halkına maç boyunca sergiledikleri coşkulu destek için teşekkür ediyoruz. Erzincan tarihinde ilk kez bir milli maç oynandı ve bu da bize nasip oldu. Kazandığımız ve taraftarlarımıza galibiyet hediye ettiğimiz için son derece mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Bir teşekkür de Arzu Karabulut'a

Özel bir insan için ayrıca teşekkür etmek istediğini ifade eden Necla Güngör Kıragası, "Bu güzel gece, bir güzel şey daha yaşandı. Milli oyuncumuz Arzu Karabulut, bugün Kadın A Milli Takım formasını 100. kez terletti. 2005 yılından beridir kendisi milli takımda forma giyiyor. Bu gerçekten çok özel ve güzel bir duygu. Arzu, kadın futbolunun çok uzun bir dönem cefasını çekti. Bugün ise sefasını sürüyor. Kazandığımız bir maça da 100 sayısının denk gelmesi ayrı bir güzellik oldu. Kendisine, 'Nice 100 maçlara' diyorum" değerlendirmesini yaptı.

"Arzu Karabulut, Kadın Milli Takım formasını 100. kez giydi"

Kadın A Milli Takımının hücum oyuncularından Arzu Karabulut, Azerbaycan karşısında forma giyerek "Dalya" dedi. Milli oyuncu, Kadın Milli Takımlarda tüm yaş kategorilerinde bugün 100. kez Ay-Yıldızlı formayı terletti.

Çok büyük bir gurur yaşadığını ifade eden Arzu Karabulut, "Erzincan'ı ve bu maçı hiç unutmayacağım. Bugün kendim için ve ailem için gurur duyuyorum. Ailemi gururlandırdığım için çok mutluyum. Allah bugünü görmeyi bana nasip etti. Kadın futbolu muhteşem bir şekilde yükseliyor. Bugün kadın futbolu için çok büyük bir adım daha attık. Avrupa Şampiyonası Finalleri hayalleri kurabiliyoruz. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çok üstün bir mücadele gösterdiler. Teknik heyetimizle gurur duyuyorum. Bizim önümüze hep gerçekçi hedef koydular ve bu doğrultuda bizi yönlendirdiler. Azerbaycan karşısında çok güzel bir galibiyet aldık. Şimdi Bakü'de aynı başarıyı tekrarlamak istiyoruz. Umuyorum çok çalışan, didinen ve isteyen tüm takım arkadaşlarım benim gibi bugün 100 sayısına ulaşır, hatta bu rakamları kırar geçer" ifadelerini kullandı.