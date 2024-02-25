Türkiye, Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda 17 madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye, Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda 17 madalya kazandı

Türkiye, Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası\'nda 17 madalya kazandı

Türkiye Karate Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Karate Milli Takımı, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda toplamda 17 madalya kazandı. Büyükler kategorisinde 3 gümüş ve 4 bronz madalya, veteranlarda ise 4 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya elde eden milli sporcular, genel klasmanda 3. sırada yer aldı. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, genç sporcuların çoğunlukta olduğu kadroyla katıldıkları şampiyonadan elde ettikleri uluslararası tecrübenin önemine vurgu yaparak, sporcuları kutladı.

25.02.2024 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda 17 madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen organizasyona 13 ülke katıldı.

Büyüklerde 3 gümüş ve 4 bronz, veteranlarda 4 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Türkiye, toplamda 17 madalya elde etti.

Türkiye, iki kategorinin de dikkate alındığı genel klasmanda 3. sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, şampiyonaya büyükler kategorisinde, genç sporcuların çoğunlukta olduğu kadroyla katıldıklarını belirterek, "Milli sporcularımıza çok önemli uluslararası tecrübe kazandıran bu şampiyonadan gelecek için ümitle ayrılıyoruz. Biz elimizi taşın altına koyduk, arkadan gelen sporcularımıza yer verdik. Hepsini mücadeleleri için ayrı ayrı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Balkan Karate Şampiyonası'nda büyüklerde madalya alan milli sporcular şunlar:

Gümüş: Müşerref Özdemir (Kadın kumite 50 kilo), Yusuf Eymen Yağcıoğlu (Erkek kata), Erkek Kata Milli Takımı (Mustafa Eray Karaboğa, Hüseyin Can Göksu, Yusuf Eymen Yağcıoğlu)

Bronz: Enes Sad Beşbadem (Erkek Kata), Mustafa Eray Karaboğa (Erkek kata), Menekşe Vardar (Kadın kata), Kadın Kata Milli Takımı (Buse Danama, Betül Bilgin, İdil Polat)

Kaynak: AA

Karadağ, Türkiye, Gümüş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda 17 madalya kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 22:01:15. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye, Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda 17 madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement