İstanbul\'da düzenlenen Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası sona erdi

Spor

İstanbul'da gerçekleştirilen 28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası sona erdi.

Beylikdüzü Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 12 ülkeden 1657 sporcu katıldı. Türkiye, 14 altın, 17 gümüş ve 32 bronz olmak üzere toplamda 63 madalyayla şampiyonayı genel klasmanda birinci sırada tamamladı.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, önemli bir organizasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirterek, "Böylesine önemli ve kalabalık bir şampiyonayı yüzümüzün akıyla tamamladığımız için mutluyuz. Bu başarı, teknik kurulumuzun, yurdumuzun dört bir yanından gelen antrenörlerimizin, adaletli maç yönetimiyle örnek olan hakemlerimizin, organizasyon kurulumuzun ve mücadele hırsını bizlere derinden hissettiren tüm sporcularımızın başarısıdır. Madalya alsın almasın tatamiye çıkma başarısını gösteren tüm sporcularımızı kutluyor, hepsini gözlerinden öpüyorum. Bu başarı Türk karatesinin başarısıdır." ifadelerini kullandı.