Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi - Son Dakika
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Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi

10.06.2022 20:16
Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi

Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Orkun Yurttaş, Göksu Öz, Çağlar ÖzkanSamsunspor: Utku Saraloğlu 6, Mert Gizir 13, Gökhan Aydın, İzzet Türkyılmaz 4, Ercan Bayrak 3, Mert Ali Sert 15, Friday 5, Burak Eşlik 7, Frazier 30, Göktuğ Baş 2Beysu Konyaspor Basketbol: Can Özcan, Morgan 20, Hamza...

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Orkun Yurttaş, Göksu Öz, Çağlar Özkan

Samsunspor: Utku Saraloğlu 6, Mert Gizir 13, Gökhan Aydın, İzzet Türkyılmaz 4, Ercan Bayrak 3, Mert Ali Sert 15, Friday 5, Burak Eşlik 7, Frazier 30, Göktuğ Baş 2

Beysu Konyaspor Basketbol: Can Özcan, Morgan 20, Hamza Alptuğ Baştuğ, Mehmet Özdoğan 9, Hazer Avcı 2, Cengiz Aydın Ergen 5, Azizcan Özdemir 7, Can Altınığ, Umut Geçen 4, Tayfun Erülkü 6, Derek 19

1. Periyot: 20-15

Devre: 36-34

3. Periyot: 70-56

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi ilk maçında Samsunspor, sahasında Beysu Konyaspor Basketbol'u 85-72 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Karşılaşmaya savunmada ve hücumda etkili başlayan Samsunspor, ilk devreyi 20-15 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren kırmızı-beyazlı takım, devreyi 36-34 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta farkı 14 sayıya kadar yükselten Samsunspor, final bölümüne 70-56 üstün girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte Beysu Konya Basketbol takımı farkı bir ara 7 sayıya kadar kapatmasına rağmen Samsunspor, karşılaşmadan 85-72 üstün ayrıldı.

Üç galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı final serisinin ikinci maçı, 12 Haziran Pazar günü Samsunspor'un ev sahipliğinde Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanacak.

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Kaynak: AA

Gökhan Aydın, Konyaspor, basketbol, Göksu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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