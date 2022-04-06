Türkiye Basketbol Federasyonu, AA'nın kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü, yayımladığı mesajla kutladı.

TBF'nin internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Basketbol Federasyonu olarak; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' gayesiyle yayın hayatına başlayan, o günden bugüne ülkenin dört bir yanına ve dünyaya yayılmış habercilik ağıyla hizmet veren Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz."