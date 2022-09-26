Basketbol Süper Ligi'ne yeni ana sponsor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Shell arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı.

Sponsorluk anlaşması için Sinan Erdem Spor Salonu'nda imza töreni gerçekleştirildi. Törene TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, federasyonun yönetim kurulu üyeleri, Shell&Turcas Üst Yöneticisi (CEO) Emre Turanlı ve şirket yöneticileri katıldı.

Burada konuşan Hidayet Türkoğlu, TBF olarak son günlerde kendilerini gururlandıracak çok değerli firmalarla iş birliği yaptıklarını ve bu süreçte basketbola sahip çıkan herkese teşekkürlerini sunduklarını belirtti.

"Bize gerçek anlamda değer katacağını düşündüğümüz, ülkemizin önemli firmalarından biri olan Shell ile anlaşmamızı duyurmak üzere buradayız." diyen Türkoğlu, özellikle spor geçmişi olan, daha önce spor yapmış, takım ruhunu çok iyi bilen insanlarla çalışmanın işlerini daha da kolaylaştırdığını ifade etti.

Türkiye ve dünyanın köklü kuruluşlarından Shell'in basketbol ailesine değer katacağına inandığını vurgulayan Türkoğlu, "TBF yönetimi olarak, basketbolu daha iyi yerlere getirme anlamında bu zamana kadar çok güzel işler yaptığımızı, ekip olarak iyi çalıştığımızı düşünüyoruz. Bu bizim için sadece sponsorluk değil, bir sorumluluk da. Asırlık geçmişiyle Shell'in Türk basketboluna değer katacağından şüphemiz yok." diye konuştu.

Turanlı: "Motor sporu dışında yaptığımız neredeyse ilk sponsorluk"

Shell&Turcas Üst Yöneticisi Emre Turanlı, Shell Türkiye olarak gelecek yıl yüzüncü yıllarını kutlayacaklarına işaret ederek, "Bu 100 sene içinde Shell Türkiye bir çok ilkleri yaptı. Aslında motor sporlarına ortak çalışmalarımız, sponsorluklarımız var. Dünyada motor sporu dışında yaptığımız neredeyse ilk sponsorluk ve ortak çalışma bu aslında. Bu sefer bizim adımıza da bir ilki 100. senemizde yapmak nasip olduğu için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Turanlı, Shell'in dünyanın en büyük 23. markası olduğunu ve 50 milyar dolarlık bir değeri bulunduğunu aktararak, "Bu markanın Basketbol Süper Ligi'ne, Türk basketboluna ve genel olarak Türkiye sporuna çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Basketbol ligleri arasında izlenme olarak üst sıralardayız. İnşallah en tepeye çıkmaya da katkımız olursa ne mutlu bize." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Türkoğlu ve Turanlı, sponsorluk anlaşmasını imzaladı.