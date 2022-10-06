Türkiye Basketbol Ligi maçları TRT Spor Yıldız'da yayımlanacak - Son Dakika
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Türkiye Basketbol Ligi maçları TRT Spor Yıldız'da yayımlanacak

06.10.2022 14:37
Türkiye Basketbol Ligi maçları TRT Spor Yıldız'da yayımlanacak

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 2022-2023 sezonu maçları, TRT Spor Yıldız'dan yayımlanmaya devam edecek.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 2022-2023 sezonu maçları, TRT Spor Yıldız'dan yayımlanmaya devam edecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre TBF ile TRT Spor Yıldız, Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin yayın hakları konusunda yeniden anlaşmaya vardı.

Anlaşma kapsamında TRT Spor Yıldız, ligde her hafta iki karşılaşmayı canlı olarak yayımlayacak.

Açıklamada anlaşmayla ilgili görüşlerine yer verilen TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Misli.com Türkiye Basketbol Ligi maçları önümüzdeki sezon da TRT Spor Yıldız ekranlarında olmaya devam edeceği için sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Ligi'nin tüm maçlarının aynı zamanda TBF'nin sosyal medyadaki hesabından da yayımlanacağını aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Misli.com Türkiye Basketbol Ligi, ülkemizin çeşitli bölgelerinden 16 takımımızın birbirinden heyecanlı müsabakalar izlettiği, rekabet ve mücadelenin en üst seviyede yaşandığı bir lig. Birçok yetenekli Türk oyuncunun önemli süreler aldığı karşılaşmalar, basketbolumuzun ve Türk oyuncuların gelişiminde büyük rol oynuyor. Bu çerçevede, ülkemizin en değerli kurumlarından TRT'nin ligimizin maçlarını yayınlaması ve bu yayınları sürekli kılmak bizler için gurur verici olmuştur. Bu sezon da basketbolseverler ve kulüplerimizin temsil ettikleri şehirlerin taraftarları her hafta iki karşılaşmayı canlı olarak TRT Spor Yıldız'dan izleyebilecekler. Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin tüm maçları aynı zamanda TBF YouTube kanalından canlı yayımlanmaya devam edecek. Türk basketboluna destekleri ve iş birlikleri için TRT'ye bir kez daha teşekkür ediyor, Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek bütün takımlarımıza yeni sezonda başarılar diliyorum."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Basketbol Ligi maçları TRT Spor Yıldız'da yayımlanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Türkiye Basketbol Ligi maçları TRT Spor Yıldız'da yayımlanacak - Son Dakika
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