Türkiye Basketbol Ligi'nde 10. haftada Finalspor, Cedi Osman Basketbol'u 88-73 yendi

Türkiye Basketbol Ligi'nde 10. haftada Finalspor, Cedi Osman Basketbol'u 88-73 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftası 4 maçla tamamlandı. Finalspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Gelişim ve iLab Basketbol haftanın maçlarını sırasıyla 88-73, 98-76, 82-78 ve 85-75'lik skorlarla kazandı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftası, oynanan 4 maçla sona erdi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, alınan sonuçlar şöyle:
Finalspor- Cedi Osman Basketbol: 88-73
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Mersinspor: 98-76
Fenerbahçe Gelişim-MKE Ankaragücü: 82-78
iLab Basketbol-Göztepe Isonem: 85-75
Kaynak: AA
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