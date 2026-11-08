Türkiye Basketbol Ligi'nde 10. haftada Finalspor, Cedi Osman Basketbol'u 88-73 yendi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftası, oynanan 4 maçla sona erdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, alınan sonuçlar şöyle:

Finalspor- Cedi Osman Basketbol: 88-73

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Mersinspor: 98-76

Fenerbahçe Gelişim-MKE Ankaragücü: 82-78

iLab Basketbol-Göztepe Isonem: 85-75