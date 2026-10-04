Türkiye Basketbol Ligi'nde 4. hafta 3 maçla bitti, Darüşşafaka Finalspor'a yenildi

Türkiye Basketbol Ligi'nde 4. hafta 3 maçla bitti, Darüşşafaka Finalspor'a yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 4. hafta bugün oynanan 3 maçla tamamlandı. Konya Büyükşehir Belediyespor, Darüşşafaka ve iLab Basketbol; Büyükçekmece Basketbol, Finalspor ve Mersinspor'a sırasıyla 63-78, 75-83 ve 78-81'lik skorlarla yenildi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftası, 3 maçla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şu şekilde:
Konya Büyükşehir Belediyespor- Büyükçekmece Basketbol: 63-78
Darüşşafaka-Finalspor: 75-83
iLab Basketbol-Mersinspor: 78-81
Kaynak: AA
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