Türkiye Basketbol Ligi'nde liderlik koltuğuna Mamak oturdu

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi 18. hafta açılış müsabakasında konuk ettiği Beysu Konyaspor'u 80-77 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi 18. haftasında evinde Beysu Konyaspor'u 80-77 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri tribünden takip etti. Marlain Veal 15 sayı, 14 asist, 6 ribaund, Kaan Sarıaslan 10 sayı, 4 ribaund, 1 asist, Chance Comanche 28 sayı, 6 ribaundla yeşil-beyazlıarda skora en çok katkı veren isimler oldu.

Her periyot ayrı bir heyecan yaşattı

Dengeli başlayan karşılaşmada ilk dakikaların ardından yakaladığı seriyle Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, 14-7 öne geçti. Konuk ekip bu dakikalarda cevap vermekte zorlandı. Son bölümü daha iyi geçiren konuk ekip, çeyreğin bitimine 3 dakika kala bulduğu üçlükle farkı 1'e çekti (16-17). Yeşil-beyazlılar reaksiyon göstererek ilk çeyrek 28-24 önde kapatmayı başardı. İkinci çeyreğin 2. dakikasında bulduğu pota altı sayısı ile konuk ekip karşılaşmada ilk kez öne geçti (33-32). Son bölümde Kaan ve Melih ikilisiyle rüzgarı arkasına alan yeşil-beyazlılar ikinci çeyreği de 47-42 önde tamamladı. Üçüncü çeyreğe yayın gerisinden konuk ekip iyi başlasa da Mamak temsilcisini durduramadı. 07.20 dakika kala skor bir kez daha eşitlendi (53-53). Bu dakikadan sonra maçta tempo iyice yükseldi. Karşılıklı basketlerle iki ekip de ritimlerini yukarı çekerken üstünlük de el değiştirmeye devam etti. Periyodun bitimine 30 saniye kala Ömer Sancaklı'nın üçlüğüyle öne geçen yeşil-beyazlılar, çeyreği 68-67 önde noktaladı.

Son çeyreğe Chance Comanche ile uzun avantajını iyi kullanan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, skor üstünlüğünü korudu. Konuk ekip skor bulmakta zorlandı ve Mamak Belediyesi, karşılaşmadan 80-77 galibiyetle ayrıldı. - ANKARA