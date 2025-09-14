Türkiye Basketbol Milli Takımı Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
Spor

Türkiye Basketbol Milli Takımı Gümüş Madalya Kazandı

Türkiye Basketbol Milli Takımı Gümüş Madalya Kazandı
14.09.2025 23:06  Güncelleme: 23:16
Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83 yenilen Türkiye, gümüş madalyanın sahibi oldu. Aydınlılar, maçı dev ekranda izleyerek milli heyecanı paylaştı.

Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya ile karşılaşan Türkiye Basketbol Milli takımı 88-83 yenilerek gümüş madalyanın sahibi olurken, milli heyecanı Aydınlılar Kent Meydanı'nda kurulan dev ekranlarda bir arada yaşadı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Türkiye, Almanya ile karşılaştı. Başa baş giden mücadelenin sonunda milliler 88-83 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı final maçını, Aydınlılar da Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Meydanı'na kurulan dev ekrandan takip etti. Maç saatinden önce Kent Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, milli heyecanı bir arada yaşarken, maç sonunda da millileri uzun süre ayakta alkışladı. Son sete kadar üstünlüğünü koruyan millileri tebrik eden Aydınlılar, ayrıca dev ekranda milli heyecanı bir arada yaşattığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na da teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

