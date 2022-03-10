Türkiye, basketbolda 16. sırada yer aldı - Son Dakika
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Türkiye, basketbolda 16. sırada yer aldı

10.03.2022 00:57
Türkiye, basketbolda 16. sırada yer aldı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Basketbol Dünya Kupası 2023 Elemeleri'nin ikinci penceresinin tamamlanmasının ardından, yeni dünya sıralamasını açıkladı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Basketbol Dünya Kupası 2023 Elemeleri'nin ikinci penceresinin tamamlanmasının ardından, yeni dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye, 16'ncı sıradaki yerini korudu.

Basketbolda elemelerden elde edilen sonuçlar, tüm kıtalardaki en son FIBA Erkekler Dünya Sıralaması'nda bazı değişikliklere yol açtı. Avrupa'da Fransa, Yunanistan, İzlanda ve Gürcistan yükselirken; Afrika'da Güney Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Senegal; Amerika'da Brezilya, Asya'da Kazakistan ve Lübnan üst sıralara çıktı.

Dünya Kupası 2023 Elemeleri'nin ikinci penceresi sonrası ilk beşte hareketlilik yaşandı. Fransa, Portekiz'e karşı evinde aldığı 94-56 ve Portekiz'de aldığı 69-56'lık galibiyetlerinin ardından Slovenya ile yer değiştirdi ve beşincilikten dördüncü sıraya yükseldi. Slovenya ise Finlandiya'ya karşı deplasmanda 86-76, ardından evinde 83-79 mağlup oldu.

İlk 10'daki diğer değişiklik ise Türkiye karşısında iki galibiyet alan Yunanistan'ın İtalya'nın önüne geçerek 9'uncu sıraya yükselmesi oldu.

Erkekler Dünya Sıralamasında en büyük hamle, Senegal'de oynanan eleme penceresinde Ruanda (68-56), FIBA AfroBasket 2021 şampiyonu Tunus (72-64) ve Kamerun'u (74-68) mağlup eden Güney Sudan'dan geldi. Bu performans, Güney Sudan'ın altı sıra sıçrayarak 76'ncı sıraya yükselmesini sağladı.

FIBA Erkekler Dünya Sıralaması'nda ilk 20 sıra şu şekilde:

ABD: 763,4 puan

İspanya: 724 puan

Avustralya: 691,9 puan

Fransa: 673,4 puan

Slovenya: 671,2 puan

Sırbistan: 664,8 puan

Arjantin: 654,1 puan

Litvanya: 651,4 puan

Yunanistan: 650,9 puan

İtalya: 645,1 puan

Almanya: 603,9 puan

Çekya: 577,3 puan

Polonya: 560,6 puan

Brezilya: 553,6 puan

Rusya: 551,7 puan

Türkiye: 504,6 puan

Venezuela: 504,5 puan

Kanada: 501,5 puan

Porto Riko: 476,2 puan

Dominik Cumhuriyeti: 474,8 puan - İSTANBUL

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Dünya Kupası, Yunanistan, Türkiye, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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