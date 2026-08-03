Türkiye-Belçika Maçı Tarihleri Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye-Belçika Maçı Tarihleri Belli Oldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım, 12 Kasım'da Belçika, 16 Kasım'da Fransa ile oynayacak.

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü oynayacağı Belçika müsabakası Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleşecek. Fransa ile 16 Kasım Pazartesi günü yapılacak mücadeleye ise Bordeaux kentindeki Atlantique Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi turnuvasında 2026-2027 sezonunda A Ligi'nde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın, kasım ayında iç sahada Belçika ve deplasmanda Fransa ile oynayacağı karşılaşmalara ev sahipliği yapacak stadyumlar belli oldu.

Buna göre, Türkiye - Belçika karşılaşması 12 Kasım Perşembe günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Türkiye - Belçika maçı ile birlikte Gürsel Aksel Stadyumu, ay-yıldızlıları 3. kez ağırlayacak. Göztepe'nin maçlarını oynadığı stadyum, A Milli Takım'ın daha önce UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0 ve 9 Eylül 2024'te İzlanda'yı 3-1 yendiği maçlara ev sahipliği yapmıştı.

Kırmızı-beyazlıların, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçı olan deplasmandaki Fransa karşılaşması ise 16 Kasım Pazartesi günü Bordeaux kentindeki Atlantique Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

Kaynak: İHA

Milli Takım, Türkiye, Belçika, Fransa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye-Belçika Maçı Tarihleri Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp
Bülent Arınç’tan Davutoğlu’nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum Bülent Arınç'tan Davutoğlu'nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum
Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı
Göç dalgası faciaya dönüştü: Ölü sayısı açıklandı Göç dalgası faciaya dönüştü: Ölü sayısı açıklandı
Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı
Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz

12:37
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
11:59
Aziz Yıldırım’dan bir bomba daha Milli yıldız da formayı giyecek
Aziz Yıldırım'dan bir bomba daha! Milli yıldız da formayı giyecek
11:43
Galatasaray taraftarını korkutan Osimhen gelişmesi
Galatasaray taraftarını korkutan Osimhen gelişmesi
11:19
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök’ten ilk açıklama
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ten ilk açıklama
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
10:11
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 12:44:59. #.0.3#
SON DAKİKA: Türkiye-Belçika Maçı Tarihleri Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.