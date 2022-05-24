Türkiye Bilardo Federasyonu, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüyle protokol imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Bilardo Federasyonu, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüyle protokol imzaladı

24.05.2022 23:43
Türkiye Bilardo Federasyonu, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüyle protokol imzaladı

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzaladıklarını duyurdu.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzaladıklarını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ersan Ercan, protokolle Türkiye'de şartları uygun bulunan yurtlarda bilardo salonu açılıp, oradaki öğrenci ve personelin hizmetine sunulacağını belirtti.

Söz konusu salonların Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği'ne uygun olması gerektiğine dikkati çeken Ercan, şunları kaydetti:

"Federasyonunuz, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile yaz ayları içinde 550 öğrenci yurdunun kapasitesini tespit edecek, şartları uygun bulunan yurtlarda çalışma başlatılacaktır. Bu protokol sayesinde hem sporumuzun geniş kitlelere tanıtımı yapılacak hem de sporcu sayısı artırılarak çeşitli eğitimler verilecek. Bunun yanında gerek antrenörlerimize gerekse de özel girişimcilerimize maddi anlamda avantaj kazandıracaktır. Projede emeği bulunan herkese teşekkür ederim."

YORUMLAR
500
Aydınlı sporcu Türkiye birincisi oldu Aydınlı sporcu Türkiye birincisi oldu Afyonkarahisar'da ücretsiz spor eğitimleri başvurusu başladı Afyonkarahisar'da ücretsiz spor eğitimleri başvurusu başladı
Kaynak: AA

Kredi Yurtlar Kurumu, gençlik, Bilardo, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Bilardo Federasyonu, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüyle protokol imzaladı - Son Dakika


Son Dakika
23:45 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırıda en az 2 çocuk yaşamını yitirdi!
23:20 Krom madeninde göçük! 1 işçi mahsur kaldı
23:18 İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, eski belediye başkanını hedef alan açıklamalar yaptı: Adeta hanım koleksiyonu yapıyor
22:49 AK Partili Hamza Dağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya tepki geldi: Kendisine verilen görevi yerine getirdi
22:36 Saat 22.00'ı işaret etmişti! Kılıçdaroğlu: Ensar ve TÜRGEV, ABD'ye 1 milyar lira transfer etti
22:05 Erdoğan'ı kızdıracak açıklama: İsveç ve Finlandiya, NATO toplantısına katılacak
21:55 Futbolcu Kurt Zouma, kedisine şiddet uyguladığını çıktığı mahkemede kabul etti!
21:54 Macaristan Başbakanı Orban seçimi kazanır kazanmaz OHAL ilan etti!
20:50 Türkiye'de 24 Mayıs koronavirüs tablosu paylaşıldı! Bin 304 yeni vaka tespit edildi, 6 kişi hayatını kaybetti
20:13 Bakan Soylu açıkladı: Amanos Dağları'nda biri yeşil diğeri gri kategoride olmak üzere iki teröristi etkisiz hale getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 23:49:23. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Bilardo Federasyonu, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüyle protokol imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement