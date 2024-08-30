Türkiye Bisiklet Federasyonu Mali ve 6. Olağan Genel Kurulu 26 Eylül'de yapılacak

Spor

Türkiye Bisiklet Federasyonu Mali ve 6. Olağan Genel Kurulu, 26 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek.

Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türkiye Bisiklet Federasyonu Mali ve 6. Olağan Genel Kurulu, 26 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de The Green Park Oteli'nde yapılacaktır. Toplantı yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 27 Eylül Cuma günü aynı yerde ve saatte gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.