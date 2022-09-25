Organizasyonun son gününde 15 yaş altı kızlar, 15 yaş altı erkekler, 17 yaş altı kızlar, master erkekler, 17 yaş altı erkekler ve genç erkekler parkurları koşuluyor.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları kriteryum etaplarıyla sürüyor - Son Dakika

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