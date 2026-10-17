Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetimi 130 delegenin katıldığı kurulda güven tazeledi

Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetimi, mali kurulda delegelerin oylarıyla güven tazeledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi. 2024-2026 dönemine ilişkin faaliyet ve mali raporların değerlendirildiği genel kurulda, delegelerin oylarıyla federasyon yönetimi güven tazeledi.

Genel kurulun açılış konuşması, Federasyon Başkan Vekili Fikret Hayali tarafından yapıldı. Toplantı öncesinde gerçekleştirilen yoklamada, hazirun listesinde kayıtlı 207 delegeden 130'unun hazır bulunduğu tespit edildi ve toplantı yeter sayısına ulaşıldı.

Genel kurul kapsamında divan kurulu seçimi de gerçekleştirildi. Abdullah Albunar divan başkanlığına, Süleyman Okur divan başkan yardımcılığına, Mustafa Mücahit Koç ise yazman üyeliğine önerildi. Başka aday çıkmaması üzerine yapılan oylamada, önerilen isimler oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2024-2026 döneminde gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası organizasyonlar, sportif başarılar, altyapı projeleri ve mali faaliyetler delegelerle paylaşıldı.

Yeniden güven tazeleyen Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu, Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan yerel yönetimlere, kulüplere, antrenörlere, sporculara, kamu kurumlarına, sponsorlara ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

İki yılda 35 ilde 196 yarış günü

Federasyonun son iki yıllık faaliyet döneminde Türkiye genelinde 35 ilde toplam 196 yarış günü ve 28 uluslararası etkinlik gerçekleştirildi. Yol, pist ve dağ bisikleti başta olmak üzere farklı disiplinlerde düzenlenen organizasyonlarla bisiklet sporunun ülke genelinde yaygınlaştırılması, sporcuların gelişiminin desteklenmesi ve uluslararası organizasyon kapasitesinin artırılması hedeflendi.

Kulüpleşme ve altyapı çalışmalarının 81 ile yayılması öncelikleri arasında yer alırken, genç yeteneklerin erken yaşta keşfedilmesi, antrenör eğitimlerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir sportif başarı sisteminin oluşturulması için çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Konya Velodromu uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptı

Türkiye'nin pist bisikletindeki gelişiminde önemli bir rol üstlenen Konya Velodromu, uluslararası organizasyonlar ve sporcu gelişim programlarıyla faaliyetlerini sürdürdü. 2025 yılında uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapabilecek şekilde akreditasyon sürecinin tamamlanmasının ardından tesis; UCI Pist Bisikleti Dünya Kupası, Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, Türkiye şampiyonaları ve ulusal yarışmalara ev sahipliği yaptı.

Velodromda gerçekleştirilen antrenman kampları ve sporcu gelişim programlarıyla Türk sporcuların uluslararası yarışmalara hazırlık olanaklarının güçlendirildiği belirtildi.

2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları hedefi

Türk bisikletinin uluslararası başarılarına da değinilen toplantıda, pist bisikletinde dünya sıralamasında ikinciliğe yükselen ve Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Ramazan Yılmaz ile masterlar kategorisinde dünya ikincisi olan Recep Ünalan'ın başarıları öne çıktı.

Elde edilen sonuçların Türk bisikletinin uluslararası alandaki potansiyelini ortaya koyduğu ifade edilirken, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda yol, dağ ve pist bisikleti disiplinlerinde kota kazanılması amacıyla sporcu yetiştirme, uluslararası yarışmalara katılım ve performans takibi çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Hedef, 81 ilde güçlü bisiklet altyapısı

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun gelecek dönem öncelikleri arasında bisiklet sporunun ülke genelinde yaygınlaştırılması, kulüpleşmenin desteklenmesi, genç sporcuların gelişimi, antrenör eğitimlerinin güçlendirilmesi ve uluslararası organizasyon kapasitesinin artırılması yer alıyor.

Emin Müftüoğlu: "Bisiklet sporunu farklı disiplinlerde geliştirmek için çalışıyoruz"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bisiklet sporunun farklı disiplinlerde gelişimine yönelik çalışmalara dikkat çekerek, "Bisiklet sporunu Türkiye'nin dört bir yanına yaymak ve farklı disiplinlerde gelişimini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Erzurum'da ilk kez Snowbike Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştirdik. Kış sporları ile bisikleti bir araya getiren bu organizasyonun, ülkemizin spor turizmine ve bisikletin farklı branşlarda gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bunun yanında para bisiklet alanında da çalışmalarımıza başladık. Herkes için erişilebilir ve daha kapsayıcı bir bisiklet sporunun gelişmesi adına bu alandaki çalışmalarımızı da önümüzdeki dönemde ilerletmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.