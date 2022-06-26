Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları İzmir'de yapıldı - Son Dakika
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Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları İzmir'de yapıldı

26.06.2022 20:32
Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları İzmir'de yapıldı

Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları İzmir'de tamamlandı.

Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları İzmir'de tamamlandı.

Ülkü Park Pisti'nde iki gün süren organizasyona 90 yarışçı katıldı.

Katılımcılar 11 kategoride mücadele etti.

Kategorilerde dereceye girenler şöyle: ???????

125 SP Genç:

1. Onur Işık

2. Hüseyin Karakaya

3. Mehmet Tuğrul

125 SP:

1. Erdem Demiroğlu

2. Fatih Özgür

3. Mecit Taha Işık

1000 C

1. Özgür Çapacı

2. Erman Boyacıoğlu

3. Demir Demircinik

600 C:

1. Ömer Faruk Yıldız

2. Barış Alsancak

3. Bilal Diril

SS 300:

1. Mert Konuk

2. Salih Yiğit Teker

3. Ares Stefan Bengiç

600 A:

1. Furkan Eryılmaz

2. Muammer Nuri Karakaya

3. Kerem Uçar

1000 A:

1. Murat Deniz

2. Yiğit Fazlı Erçelik

3. Harun Akgün

Yamaha R25 Kadınlar Kupası A:

1. İlayda Yağmur Yılmaz

2. Fatma Baştepe

3. Sahra Su Onkaya

Yamaha R25 Kadınlar Kupası B:

1. Gülşah Ulusoy

2. Kardelen Apaydın

3. Nilsan Boyraz

600 B:

1. Mert Kaya

2. Can Akkuş

3. Yahya Kemal Aygün

1000 B:

1. Seyit Murat Pala

2. Altuğ İnan

3. Öner Önal

Planlanan GP kategorisi ise yarış öncesi yaşanan kaza nedeniyle yapılamadı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mehmet Tuğrul, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları İzmir'de yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları İzmir'de yapıldı - Son Dakika
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