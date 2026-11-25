Türkiye Boks Federasyonunun mali genel kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Federasyonun 9. mali genel kurulu, Ankara'daki bir otelde yapıldı.

Divan başkanlığına Erbil Yiğitbaş'ın?? seçildiği genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları ibra edildi. 2027-2028 yıllarına ilişkin tahmini bütçeler de görüşülerek karara bağlandı.

Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, icraatlarının ve sporcuların başarılarının anlatıldığı sunumun ardından konuşmasında, göreve başlar başlamaz camia içindeki ayrışmalara son vermek için çalışmaya başladığını hatırlatarak "İlk iş camiayı kucakladık arkadaşlar. Şöyle anlatayım; ayrımcılık, kavgalar, iller arasında çekişmeler, sürtüşmeler vardı. Federasyonumuzun kapısını açık tutarak, herkesi kucaklayarak, herkese bu camiada bir ekmek kapısı açarak bu ayrımcılığı Allah'ın izniyle yüzde 5 seviyelerine kadar çektik." ifadelerini kullandı.

Milli sporcuları her daim diri ve hazır tutmanın başlıca görevi olduğunu aktaran Hekimoğlu, Sporcu Eğitim Merkezleri'ndeki boksör sayısının, kendisinden önce 8 ilde 35'ken, şu an 59 ilde 533'e yükseldiği bilgisini vererek şunları kaydetti:

"Dünyanın en iyi kadın boks takımı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait. Ruslar, Kazaklar, Özbekler gibi tecrübeli devletler var. Onların arasında en iyi kadın boks takımı bizde. Sofya'da yapılan Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda bunun semeresini gördük. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda madalya alacak sporcuları yetiştirmek için federasyon başkanı oldum. Başka hiçbir amacım yok. Bunun için maddi, manevi her şeyimi ortaya koyacağım."