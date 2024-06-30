Türkiye, Bosna Hersek'teki Yıldızlar Boks Avrupa Şampiyonası'nda başarılı oldu - Son Dakika
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Spor

Türkiye, Bosna Hersek'teki Yıldızlar Boks Avrupa Şampiyonası'nda başarılı oldu

Türkiye Boks Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Yıldızlar Boks Avrupa Şampiyonası sona erdi. Milli sporcular, organizasyonda bir altın, bir gümüş ve dört bronz madalya kazandı. Busenur Yazan 66 kiloda altın, Melisa Eroğlu 80 kiloda gümüş madalya elde etti. Kübra Çiçek 50 kiloda, Ecrin Alp 52 kiloda, Azra Ocak 54 kiloda ve Sedef Nergiz 75 kiloda bronz madalya kazandı.

30.06.2024 22:27
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Bosna Hersek'teki Yıldızlar Boks Avrupa Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Saraybosna'da düzenlenen organizasyon sona erdi. Milliler organizasyonda bir altın, bir gümüş ve dört bronz madalya elde etti.

Şampiyonada 66 kiloda Busenur Yazan altın ve 80 kiloda Melisa Eroğlu gümüş madalya kazanırken, 50 kiloda Kübra Çiçek, 52 kiloda Ecrin Alp, 54 kiloda Azra Ocak ile 75 kiloda Sedef Nergiz bronz madalya aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, Bosna Hersek'teki Yıldızlar Boks Avrupa Şampiyonası'nda başarılı oldu - Son Dakika

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