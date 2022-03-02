Türkiye Briç Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na odaklandı - Son Dakika
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Türkiye Briç Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na odaklandı

02.03.2022 14:33
Türkiye Briç Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na odaklandı

Türkiye Briç Federasyonu Başkanı Merçil: Şampiyona için iddialıyızPlatin Büyük Usta Süleyman Kolata: Kadın ve senyörler madalya alabilecek güçteler"Jenerasyonların gençleştirilmesi gerekiyor"İSTANBUL,- Türkiye Briç Milli Takımı, 27 Mart - 9 Nisan tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek...

Türkiye Briç Federasyonu Başkanı Merçil: Şampiyona için iddialıyız

Platin Büyük Usta Süleyman Kolata: Kadın ve senyörler madalya alabilecek güçteler

"Jenerasyonların gençleştirilmesi gerekiyor"

İSTANBUL,- Türkiye Briç Milli Takımı, 27 Mart - 9 Nisan tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda; kadın, senyör ve karışık dallarında mücadele edecek. İtalya'da gerçekleştirilecek şampiyona öncesinde milli takım seçmeleri önümüzdeki günlerde İstanbul'da yapılacak.

Geçtiğimiz aylarda göreve gelen Türkiye Briç Federasyonu Başkanı Avukat Yasemin Merçil, ekonomik anlamda sıkıntılar olduğunu bunun da yerel yönetimlerin katkısı ve sponsorluklarla aşılabileceğini söyledi. Briçin zeka sporu olmasının yanında turizme de katkı sağladığını ifade eden Merçil, "Oyuncular il dışındaki turnuvalara aileleriyle birlikte gidiyor. Bunun yanında ticarete de katkı sağlıyor. Hatay'daki turnuvada Hatay Büyükşehir Belediyesi, iki gün boyunca oyunların oynandığı otel salonunun masrafını karşıladı. Federasyon olarak onlara minnettarız. Bu tür desteklerin yerel yönetimlerce yapılması gerekiyor" dedi."DÜNYA ŞAMPİYONASI İÇİN İDDİALIYIZ"Başkan Merçil ayrıca, Mart ayında İtalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da iddialı olduklarını ifade etti. Hazırlıkların sürdüğünü söyleyen Merçil, "Dünya Şampiyonası için hazırlıklarımız devam ediyor. Orada ülkemizi temsil edecek isimler oldukça iddialı" diye konuştu.PLATİN BÜYÜK USTA SÜLEYMAN KOLATA: KADIN VE SENYÖRLER MADALYA ALABİLECEK GÜÇTELERTürkiye Briç Federasyonu tüm zamanlar sıralamasında birinci durumda bulunan Platin Büyük Usta Süleyman Kolata ise "Dünya Şampiyonası'nda takımlarımıza güveniyorum. Kadın ve senyörler madalya alabilecek güçteler" şeklinde konuştu. "JENERASYONLARIN GENÇLEŞTİRİLMESİ GEREKİYOR"

Türkiye'de briçe genel olarak yirmili yaşlarda başlandığını söyleyen Kolata, "Jenerasyonların gençleştirilmesi gerekiyor. Briçe daha küçük yaşlarda başlanırsa daha çok tecrübe kazanılır. Kazanılan bu tecrübe de gelecekte başarıyı getirecektir" ifadelerini kullandı.


Türkiye Briç Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na odaklandı
Türkiye Briç Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na odaklandı
Türkiye Briç Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na odaklandı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye Briç Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na odaklandı - Son Dakika


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