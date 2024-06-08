Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Eskrim Konfederasyonu 14 Yaş Altı Kılıç Circuit Turnuvası'nda 4 madalya kazandı - Son Dakika
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Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Eskrim Konfederasyonu 14 Yaş Altı Kılıç Circuit Turnuvası'nda 4 madalya kazandı

Türkiye, Bulgaristan\'da düzenlenen Avrupa Eskrim Konfederasyonu 14 Yaş Altı Kılıç Circuit Turnuvası\'nda 4 madalya kazandı

Türkiye Eskrim Federasyonu'nun açıklamasına göre, Burgas'ta düzenlenen turnuvada Türk milli sporcular 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti. Erkeklerde Ertürk Selim Coşkun gümüş, Barlas Bayram bronz madalya kazanırken; kadınlarda Nehir Baydil ve Ece Kanlı bronz madalya sahibi oldu. Turnuva yarın takım müsabakalarıyla sona erecek.

08.06.2024 18:21
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Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Eskrim Konfederasyonu 14 Yaş Altı Kılıç Circuit Turnuvası'nda 4 madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Burgas'ta devam eden organizasyonda milliler, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Erkeklerde Ertürk Selim Coşkun gümüş, Barlas Bayram bronz madalya alırken; kadınlarda Nehir Baydil ve Ece Kanlı bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuva yarın takım müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Eskrim Konfederasyonu 14 Yaş Altı Kılıç Circuit Turnuvası'nda 4 madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Eskrim Konfederasyonu 14 Yaş Altı Kılıç Circuit Turnuvası'nda 4 madalya kazandı - Son Dakika
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