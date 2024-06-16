Türkiye, Büyükler Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda 24 sporcuyla temsil edilecek - Son Dakika
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Spor

Türkiye, Büyükler Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda 24 sporcuyla temsil edilecek

İsviçre'de düzenlenecek olan Büyükler Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'den 24 sporcu ter dökecek. Şampiyonada Türkiye'yi kılıç, flöre ve epe branşlarında toplam 24 ay-yıldızlı eskrimci hem bireyselde hem de takım müsabakalarında temsil edecek.

16.06.2024 14:05
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İsviçre'de düzenlenecek olan Büyükler Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'den 24 sporcu ter dökecek.

İsviçre'nin ev sahipliğinde 18-23 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Eskrim Avrupa Şampiyonası 18 Haziran Salı günü Basel'de başlayacak. Organizasyonda Türkiye'yi kılıç, flöre ve epe branşlarında toplam 24 ay-yıldızlı eskrimci hem bireyselde hem de takım müsabakalarında temsil edecek.

Şampiyonada piste çıkacak milli eskrimciler şöyle sıralanıyor:

18 Haziran Salı

Kadın Epe: Ceren Cebe, Aleyna Ertürk, Nilahsen Erten, Beyza Halvacıay Bacak

Erkek Flöre: Alp Eyüpoğlu, Turhan Berke Külcü, Can Alkış, Baha Baykal Çetinel

19 Haziran Çarşamba

Kadın Flöre: Almıla Birçe Durukan, Alisa İsbir, Nazlı Ceren Alioğlu, İrem Karamete Baldini

Erkek Kılıç: Enver Yıldırım, Tolga Aslan, Furkan Yaman, Muhammed Furkan Kalender

20 Haziran Perşembe

Erkek Epe: Hilmi Taha Ekenler, Cengizhan Öner, Uğur Kınalı, Doruk Erolçevik

Kadın Kılıç: Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ, Begüm Alkaya, Nil Güngör

21 Haziran Cuma

Kadın Epe-Takım

Erkek Flöre-Takım

22 Haziran Cumartesi

Erkek Epe-Takım

Kadın Kılıç-Takım

23 Haziran Pazar

Kadın Flöre-Takım

Erkek Kılıç-Takım - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İsviçre, Türkiye, Avrupa Şampiyonası, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Büyükler Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda 24 sporcuyla temsil edilecek - Son Dakika

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