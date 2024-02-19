CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri Türkiye'de düzenlenecek - Son Dakika
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CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri Türkiye'de düzenlenecek

CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri Türkiye\'de düzenlenecek

CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, bu yıl hem erkeklerde hem de kadınlarda Türkiye'de düzenlenecek. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve CEV Başkanı Aleksandar Boricic'in katıldığı toplantıda alınan karara göre, tarihte ilk kez Süper Finaller organizasyonu Türkiye'de gerçekleştirilecek. Ev sahibi şehir ise daha sonra açıklanacak.

19.02.2024 11:53
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CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri'ne hem erkeklerde hem de kadınlarda bu yıl Türkiye ev sahipliği yapacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri'ne hem erkeklerde hem de kadınlarda bu yıl Türkiye ev sahipliği yapacak.

İtalya'nın Trieste şehrinde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic'in katılımıyla düzenlenen toplantıda alınan karara göre tarihte ilk kez Süper Finaller organizasyonu Türkiye'de düzenlenecek.

5 Mayıs'ta oynanacak 2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri'nin ev sahipliğini üstleneceği şehir ise daha sonra açıklanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

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