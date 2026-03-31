Türkiye Cimnastik Takımı Malatya\'da Kampa Girdi

TÜRKİYE Cimnastik Federasyonu sporcuları, Macaristan'da düzenlenecek olan 'Budapeşte Cimnastik Cup' yarışması hazırlıkları için Malatya'da kampa girdi. Turnuvada yarışmak için mücadele veren sporcuların hedefi madalyalar kazanmak.

Ocak ayı içerisinde genişletilmiş kadro ile Bolu'da kamp yapan Türkiye Cimnastik Federasyonu Milli Takımı sporcuları, 24-26 Nisan tarihleri arasında Macaristan'da gerçekleştirilecek olan 'Budapeşte Cimnastik Cup' yarışması için daraltılmış kadro ile Malatya'da kampa girdi. 2 teknik sorumlu 6 antrenör ve 17 sporcu ile çalışmalarını sürdüren millilerde hedef ülkemize madalyalar kazandırmak. Doğuda ilk kez bir kampa girdikleri için Malatya'daki kampın çok değerli olduğunu ifade eden Türkiye Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Branşı Teknik Sorumlusu Mehmet Bilgin, ilk kamplarını ocak ayı içerisinde Bolu'da gerçekleştirdiklerini belirterek, "Daraltılmış kadromuz ile Malatya kampını yürütmekteyiz. Bu kamp sonucunda Nisan ayı sonunda Macaristan'da yapılacak olan 'Budapeşte Cimnastik Cup' yarışması için ülkemizi temsil edecek sporcularımızı belirlemiş olacağız. Şuan burada 6 ilden davet ettiğimiz 17 sporcumuz mevcut. 24-26 Nisan tarihleri arasında Macaristan'da gerçekleştirilecek olan 'Budapeşte Cimnastik Cup' yarışması yıldızlar ve gençler kategorisinde 12-14 yaşları kapsıyor. Biz iddialı bir durumdayız. İnşallah madalyalarla döneceğimiz bir turnuva olacak" dedi.

Macaristan kadrosuna seçilmek için ter döken sporcular hedeflerinin 'Budapeşte Cimnastik Cup' yarışmasında ülkemize madalyalar kazandırmak olduğunu belirterek, burada elde ettikleri deneyimler ile Türk Bayrağı'nı turnuvada dalgalandırmak istediklerini ifade ettiler.

Antrenman esnasında teknik ekip ve sporculara kayısı ikram edildi.