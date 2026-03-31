Türkiye Cimnastik Takımı Malatya'da Kampa Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Cimnastik Takımı Malatya'da Kampa Girdi

Türkiye Cimnastik Takımı Malatya\'da Kampa Girdi
31.03.2026 21:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cimnastik Federasyonu, 'Budapeşte Cimnastik Cup' için Malatya'da kamp yapıyor.

TÜRKİYE Cimnastik Federasyonu sporcuları, Macaristan'da düzenlenecek olan 'Budapeşte Cimnastik Cup' yarışması hazırlıkları için Malatya'da kampa girdi. Turnuvada yarışmak için mücadele veren sporcuların hedefi madalyalar kazanmak.

Ocak ayı içerisinde genişletilmiş kadro ile Bolu'da kamp yapan Türkiye Cimnastik Federasyonu Milli Takımı sporcuları, 24-26 Nisan tarihleri arasında Macaristan'da gerçekleştirilecek olan 'Budapeşte Cimnastik Cup' yarışması için daraltılmış kadro ile Malatya'da kampa girdi. 2 teknik sorumlu 6 antrenör ve 17 sporcu ile çalışmalarını sürdüren millilerde hedef ülkemize madalyalar kazandırmak. Doğuda ilk kez bir kampa girdikleri için Malatya'daki kampın çok değerli olduğunu ifade eden Türkiye Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Branşı Teknik Sorumlusu Mehmet Bilgin, ilk kamplarını ocak ayı içerisinde Bolu'da gerçekleştirdiklerini belirterek, "Daraltılmış kadromuz ile Malatya kampını yürütmekteyiz. Bu kamp sonucunda Nisan ayı sonunda Macaristan'da yapılacak olan 'Budapeşte Cimnastik Cup' yarışması için ülkemizi temsil edecek sporcularımızı belirlemiş olacağız. Şuan burada 6 ilden davet ettiğimiz 17 sporcumuz mevcut. 24-26 Nisan tarihleri arasında Macaristan'da gerçekleştirilecek olan 'Budapeşte Cimnastik Cup' yarışması yıldızlar ve gençler kategorisinde 12-14 yaşları kapsıyor. Biz iddialı bir durumdayız. İnşallah madalyalarla döneceğimiz bir turnuva olacak" dedi.

Macaristan kadrosuna seçilmek için ter döken sporcular hedeflerinin 'Budapeşte Cimnastik Cup' yarışmasında ülkemize madalyalar kazandırmak olduğunu belirterek, burada elde ettikleri deneyimler ile Türk Bayrağı'nı turnuvada dalgalandırmak istediklerini ifade ettiler.

Antrenman esnasında teknik ekip ve sporculara kayısı ikram edildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye Cimnastik Takımı Malatya'da Kampa Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
Ehliyetsiz motosikletli polisten kaçtı, ceza yağmuruna tutuldu Ehliyetsiz motosikletli polisten kaçtı, ceza yağmuruna tutuldu
İran’dan ateşlenen füzeyle ilgili “Kürecik“ iddiası İran'dan ateşlenen füzeyle ilgili "Kürecik" iddiası
İran’dan Suudi Arabistan’a çağrı: ABD güçlerini çıkarma zamanı çoktan geldi İran'dan Suudi Arabistan'a çağrı: ABD güçlerini çıkarma zamanı çoktan geldi
Siirt’te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti Siirt'te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti

21:43
Canlı anlatım: Dev maçta tempo çok yüksek, kıran kırana mücadele
Canlı anlatım: Dev maçta tempo çok yüksek, kıran kırana mücadele
21:41
Kadına tasma takıp gezdirdi, sonrası daha skandal
Kadına tasma takıp gezdirdi, sonrası daha skandal
20:20
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
20:08
Batman’da aile katliamı: Anne ve ağabeyini öldürdü
Batman'da aile katliamı: Anne ve ağabeyini öldürdü
20:06
Sevcan Orhan’dan “Boşanma“ itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
Sevcan Orhan'dan "Boşanma" itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
19:56
Fatih’te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 21:52:39. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye Cimnastik Takımı Malatya'da Kampa Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.