Türkiye Curling\'de Dünya\'nın En İyi 10 Ülkesi Arasında

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, dünyanın en iyi 10 ülkesi arasına girdiklerini belirterek, "Onuncu olmak demek olimpiyata gitmek demektir" dedi.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Musa Çakır, gazeteciler ve federasyon yetkilileri katıldığı toplantıda gündeme dair değerlendirmeler yaptı.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Erzurum'un kış sporları alanındaki potansiyelinin gün geçtikçe arttığını ve buna bağlı olarak Uluslararası Spor Bilimleri Üniversitesi'nin kazandırılması gerektiğini belirterek "Bu memlekette böyle bir üniversite kurulması kalkınma açısından da önemli katkılar sağlar. Tesislerimiz, sahalarımız, dağlarımız var. Neden yüksek lisans ve doktora çalışmalarında öncü olmayalım? Hatta çevre ülkelere örnek olabiliriz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin curling sporuyla geç tanışmasına rağmen kısa sürede önemli başarılar elde edildiğinin altını vurgulayan Şebin, "Curling, Universiade 2011den itibaren ülkemizle tanışmış olan bir spor branşı, 15 yıllık süreci var ortalama. Dünyaya bakarsanız curling 1500'lü yılların başından beri İskoçya'da devam eden bugün Kanada'da Japonya'da, Kore'de, Amerika'da çok yoğun olarak yapılan bir spor branşı. Türkiye'nin bugünkü geldiği konum özellikle kadınlarda dünyanın en iyi 10 ülkesi arasına girmiş bulunmaktayız. Hem siyaseten hem üniversite hem belediye hem basın hepiniz çok destek verdiniz. Devlet de her türlü imkanı sağlıyor. Bu sene dünyanın en iyi 10 ülkesi arasına girdik. 10'uncu olmak demek olimpiyata gitmek demek. Ancak bu yıl alınan kararla ilk 8 ülke direkt gidiyor. Son 2 ülke Aralık ayında yapılacak seçmelerden sonra geriye kalan ülkeler belli olacak" dedi. - ERZURUM