Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası

27.03.2022 19:36
Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Muğla'da yapıldı.

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Muğla'da yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Köyceğiz'de düzenlenen organizasyon 146 atletin katılımıyla yapıldı. Büyüklerde 13.4 kilometrelik parkuru erkeklerde Kütahya'dan Bekirhan Kabadayı 45.51'lik derecesiyle ilk sırada tamamlarken, Abdullah Çakır ikinci, Azat Demirtaş da üçüncü sırayı elde etti.

Kadınlar yarışında ise Kırşehir bölgesinden Urkuş Işık, 54.21'lik koşusuyla Nurcihan Oysal ve Selma Çakmak'ın önünde ipi göğüsledi.

20 yaş altı kategorisinde erkekler yarışını Ağrı'dan Ali Demir, kadınlar yarışını ise Diyarbakır'dan Leyla Işık galip tamamladı.

Şampiyona sonrasında Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'na gidecek milli takım da belirlendi.

YORUMLAR
500
Köyceğiz'de Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası düzenlendi Köyceğiz'de Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası düzenlendi Köyceğiz'de 'İkinci El Pazarı' 8 ay sonra yeniden kuruldu Köyceğiz'de 'İkinci El Pazarı' 8 ay sonra yeniden kuruldu

Köyceğiz, Kütahya, Türkiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası - Son Dakika


Son Dakika
19:16 Cesedi ırmak kenarında bulunan genç kızla ilgili feci detay! Ters kelepçelenerek ensesinden vurulmuş
18:39 Heyelan sonucu düşen kaya 4 can aldı! Cenazede gözyaşları sel olup aktı
18:34 Son Dakika: Rusya ve Ukrayna heyetleri, barış müzakereleri kapsamında 28-30 Mart'ta Türkiye'de buluşacak
18:33 Bu açıklama kariyerini etkileyecek! Ersun Yanal tuttuğu Süper Lig takımını açıkladı
17:59 Erdoğan'ın "Şifa" diye tavsiye ettiği ürünlerin maliyeti, 4 kişilik bir aile için 4020 TL olarak hesaplandı!
17:27 Zonguldak'ta feci kaza! Dengesini yitiren kadın 5. kattan beton zemine düştü
17:17 Burak Elmas'ın "Masaya yumruk vurdum" sözlerine, TFF'den cevap geldi: Hayal ürünü
17:12 Fatih Terim geri dönebilir mi? İşte Galatasaray'da başkan seçilirse İmparator'la çalışacak başkan adayları
16:36 Erdoğan ve genç çiftçi arasında salondakileri güldüren konuşma: Beni ortaklığa kabul eder misin?
16:29 Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde kullanılan silahı saklayan firari sanık Ahmet İskender Türkiye'ye getirilip tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 19:42:16. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement