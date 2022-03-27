Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası - Son Dakika

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Muğla'da yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Köyceğiz'de düzenlenen organizasyon 146 atletin katılımıyla yapıldı. Büyüklerde 13.4 kilometrelik parkuru erkeklerde Kütahya'dan Bekirhan Kabadayı 45.51'lik derecesiyle ilk sırada tamamlarken, Abdullah Çakır ikinci, Azat Demirtaş da üçüncü sırayı elde etti.

Kadınlar yarışında ise Kırşehir bölgesinden Urkuş Işık, 54.21'lik koşusuyla Nurcihan Oysal ve Selma Çakmak'ın önünde ipi göğüsledi.

20 yaş altı kategorisinde erkekler yarışını Ağrı'dan Ali Demir, kadınlar yarışını ise Diyarbakır'dan Leyla Işık galip tamamladı.

Şampiyona sonrasında Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'na gidecek milli takım da belirlendi.