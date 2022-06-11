Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı

11.06.2022 15:07

Türkiye Atletizm Federasyonunca organize edilen İshak Paşa Sarayı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonunca organize edilen İshak Paşa Sarayı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapıldı.

Doğubayazıt ilçe merkezinde 24 ilden gelen yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla başlayan yarış, İshak Paşa Sarayı önünde tamamlandı.

Sıcak havada zorlu patika yollarda derece elde etmek için ter döken sporcular, 18 yaş altı ve 20 yaş altı kategorilerinde 6 kilometre, büyükler kategorisinde ise 12 kilometrede koştu.

Yarışmaların ardından saray avlusunda düzenlenen ödül töreninde konuşan Doğubayazıt Kaymakam Vekili ve Taşlıçay Kaymakamı Adem Topaca, bu tarz organizasyonların bölgenin tanıtımı için önemli olduğunu söyledi.

Türkiye Atletizm Federasyonu yetkilisi Muzaffer Karadeniz de her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade etti.

İlçedeki iş insanı Barış Çoktin'in sponsor olduğu organizasyonda, kategorilerinde birinci olan sporculara 7 bin, ikincilere 5 bin, üçüncülere 3 bin, dördüncülere 2 bin ve beşincilere de bin liralık hediye çekleri verildi.

Programa Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, ilçe protokolu ve vatandaşlar da katıldı.

Yarışmalarda dereceye girenler şöyle:

Büyük kadınlar:

1. Bahar Atalay

2. Gizem Nur Keskin

3. Selma Çakmak

Büyük erkekler:

1. Saffet Elkatmış

2. Abdullah Çakır

3. Hakan Buğanlı

20 Yaş altı kadınlar:

1. Merve Karakaya

2. Yağmur Avinçli

3. Dilan Çukurçam

20 yaş altı erkekler:

1. Mervan Haykır

2. Ali Demir

3. Metin Uysal

18 yaş altı kızlar:

1. Berfin Gümüş

2. Berivan Topuz

3. Zeynep Ertaş

18 yaş altı erkekler:

1. Utku Göler

2. Emre Durun

3. Barış Dmeirtaş

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı
Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı
Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı
Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı
Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı
Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı
Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı
Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı
Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı
Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı
Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı
Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı
Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı
Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı
Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı
Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı
Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı

YORUMLAR
500
2. İshak Paşa Sarayı Dağ Koşusu yapıldı 2. İshak Paşa Sarayı Dağ Koşusu yapıldı Mardin'de 1. Uluslararası Mardin Abbara Koşusu yapıldı Mardin'de 1. Uluslararası Mardin Abbara Koşusu yapıldı
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 20:50:12. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement