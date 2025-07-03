Türkiye'de Kadın Haltercilerin Sayısı Artıyor - Son Dakika
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Spor

Türkiye'de Kadın Haltercilerin Sayısı Artıyor

03.07.2025 11:37
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Kadın halter sporcu sayısı Türkiye'de artış gösteriyor; Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar öne çıktı.

Türkiye'de birçok branşta olduğu gibi güç ve dayanıklılık isteyen halter sporunda da kadın sporcu sayısı gün geçtikçe artıyor.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, AA muhabirine yapığı açıklamada, olimpiyatlarda halterin öncelikli spor dallarının başında geldiğini, ülkemizde de son dönemde hem kadın hem de erkek sporcu sayılarında önemli artış olduğunu söyledi.

Olimpiyatlarda güreş ve halterin en çok altın madalya alınan spor dalları olduğuna işaret eden Ünlü, "Bizim 3 defa olimpiyat şampiyonu olmuş 2 sporcumuz var. Kadınlarda ilk olimpiyat şampiyonu Türk sporcu Nurcan Taylan halterde, Taner Sağır en genç olimpiyat şampiyonu sporcularımızdan. Halter ilklerin spor branşı diyelim. Genel olarak bakıldığı zaman geçmişe dönük bir Halil Mutlu ya da Naim Süleymanoğlu bulmak çok kolay değil. Onlar özellikli ve nitelikli olan sporculardı." dedi.

"Sporcu sayımız ortalama 2 binlerden 3 binlere ulaştı."

Türkiye Halter Federasyonu olarak onların yolundan ilerleyebilecek sporcuları altyapıda yetiştirmeye çalıştırdıklarını ifade eden Ünlü, şöyle devam etti:

"Geçmişe baktığımız zaman her geçen gün daha iyiye gittiğimizi görüyoruz. Bizim sporcu sayımız ortalama 2 binlerden 3 binlere ulaştı. Katılımcı sayılarını bakıldığı zaman Türkiye şampiyonlarında her geçen gün katılımcı sayısının arttığı katılımcı sayısının arttığı özellikle bayan ve erkek sporcuların artık bir denge kurduğu bazı maçlarda bayan sporcuların daha çok sayıda katıldığını görüyoruz. Biz Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına mümkün olduğunca çok sayıda sporcumuzu götürüyoruz. Neden götürüyoruz? Bizim sporcularımızın hepsi madalya hedefli gidiyor. Özellikle yıldızlarda, U15 ve gençlerde Avrupa'da zaten çocuklarımız hep kürsünün en üstünde yer alıyorlar. Ama büyükler Avrupa'da da öyleyiz. Bizim asıl amacımız dünya şampiyonası ve 2028 olimpiyatları. Şimdi sıkletler değişti, kotalar ona göre verilecek ve sporcu sayıları ona göre belirlenecek. Çok yetenekli çocuklarımız var. 2028 olimpiyatları bizim açımızdan Türk halteri açısından bir dönüm noktası olacak diyebilirim. "

Avrupa şampiyonasında kadın sporcu sayısı erkek sporcu sayısını geçti

Son 4 yıl içinde aktif sporcu sayılarının kadınlarda 900'lerden 1200'e çıktığını, erkek sporcu sayılarının ise ortalama 1600'lerde olduğunu aktaran Ünlü, kadın sporcu sayılarındaki artışı memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, ilk defa geçtiğimiz nisan ayında Moldova'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında Türkiye'den katılan kadın sporcu sayısının erkek sporcu sayısını geçtiğini belirtti.

Kadın haltercilerin başarılı olduğunu vurgulayan Ünlü, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonasında yıldızlarda, U15'de ve gençlerde hem erkek bayanlarda başarı oranı yüksek. Okullarda bizim çalışan halter yapmış beden eğitimi öğretmenleri arkadaşlarımızın özverili çalışması var. Ben onlara Türk sporu ve halter ailemiz adına çok teşekkür ediyorum. Çünkü bugün burada 400 sporcu yarışıyorsa bunların çoğunluğunu beden eğitimi öğretmenliği yapan halterci arkadaşlarımızın sayesinde. Elbette kadın antrenör arkadaşlarımız da çalışıyor. Öğretmen olan arkadaşlarımızın bir avantajı var. Okulda öğretmen olmalarının avantajını kullanıyorlar ve çok sayıda sporcu buluyorlar. Bayan sporcu sayısındaki artışın etkenlerinden bir tanesi hem bayan antrenör sayımızın artması hem de okullardaki beden eğitimi öğretmenlerinin yönlendirmesi. Halter gerçekten bayanların yapabileceği en güzel sporlardan bir tanesi. Bu bakış açısına göre değişebilir ama dışardan baktığın zaman halterin bir güç ve kuvvet sporu olduğu görülür ama halter çok teknik bir spordur. Tekniğini çok iyi bilirseniz halteri çok rahat kaldırırsınız."

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Talat Ünlü, Türkiye, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'de Kadın Haltercilerin Sayısı Artıyor - Son Dakika

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