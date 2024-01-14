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Türkiye'de Ralli Sporuna Ehliyet Sonrası Başlanıyor - Son Dakika
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Türkiye'de Ralli Sporuna Ehliyet Sonrası Başlanıyor

Şampiyon ralli pilotu Murat Bostancı, Türkiye'nin adını dünya ralli şampiyonasında daha da iyi göstereceklerini ve bunu genç pilotlarla başardıklarını söyledi. Takımın hedefi, 2024 sezonunda dünya şampiyonasındaki başarılarını daha da yukarılara çıkarmak. Türkiye'de ralli sporuna 18 yaşında ehliyet aldıktan sonra başlanıyor, ancak takım genç pilotlara yatırım yaparak geleceğin yıldızlarını yetiştirmeyi amaçlıyor.

Türkiye\'de Ralli Sporuna Ehliyet Sonrası Başlanıyor
14.01.2024 - 10:56,
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" Türkiye'de bu spora 18 yaşında ehliyet aldıktan sonra başlanıyor"

Mustafa AKIN-Olgucan KALKAN/İSTANBUL, – Şampiyon ralli pilotu Murat Bostancı, "WRC'deki başarımızı daha yukarılara çıkarmak istiyoruz. Türkiye'nin adını, bayrağını orada daha da iyi gösterecek şekilde dalgalandırmak bizim ana hedefimiz. En önemlisi bunu da genç pilotlarla yapıyoruz" dedi.

Avrupa Ralli Şampiyonası'nda bir ilke imza atarak Türkiye'ye madalya kazandıran ve adını tarihe yazdıran Castrol Ford Team Türkiye, 2023 yılında başarılarına yenilerini ekledi. Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) yanı sıra Türkiye Ralli Şampiyonası'nda da adından söz ettirdi. Uzun yıllar boyunca Avrupa'da ve Türkiye'de elde ettiği başarıları ekibe aktaran pilot koçu ve takım menajeri, şampiyon pilot Murat Bostancı, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Başarılarla dolu bir yılı geride bıraktıklarını vurgulayan Murat Bostancı, "Ali Türkkan ve co-pilotu Burak Erdener ile hem Türkiye Ralli Şampiyonası'ndaydık hem de Dünya Ralli Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ettik. İlk yarışımızda İtalya'da podyuma çıktık. Bizim için alışma senesi olacak ilk bir yıl olmasına rağmen daha ilk yılda başarıları Ali ile yakaladığımız bir yıldı. Aynı zamanda Ali Türkkan bu sene Türkiye Ralli Şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye'de kazanan en genç sporcu unvanının sahibi oldu. O yüzden geçtiğimiz sene daha iyisi olamazdı. Diğer klasmanlarda iki çeker, gençler, kadın co-pilotlar gibi birçok klasmanda da yine zirvede yer aldık" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE BU SPORA 18 YAŞINDA EHLİYET ALDIKTAN SONRA BAŞLANIYOR"

2024 sezonunda hedeflerinin dünya şampiyonasındaki elde ettikleri başarıları daha yukarılara çıkarmak olduğunu dile getiren Murat Bostancı, "Türkiye'nin adını, bayrağını orada daha da iyi gösterecek şekilde dalgalandırmak bizim ana hedefimiz. En önemlisi bunu da genç pilotlarla yapıyor olmamız. Şu anda sırada Ali Türkkan var, daha 24 yaşında. Dünya Gençler Şampiyonası'nda onunla podyum için mücadele edeceğiz. Ama arkadan da gelen genç pilotlarımız var. Efehan Yazıcı, Mert Yudulmaz ve 18 yaşının altında genç pilotlarımız da var. Biz tamamen altyapıya yatırım yapıyoruz ki bu sporda geleceğin yıldızları yetişsin. Şu anda pilotlarımızın yaş ortalaması 21. Genç pilotumuz Ali diyoruz 24 yaşında. Aslında takımımızın en yaşlı pilotu. Zaten bu da bizim gençlere ne kadar yatırım yaptığımızı gösteriyor. Şu anda takımımız bünyesinde yarışmayan ama mentorluk verdiğimiz yurt dışında kariyerleri başlayan sporcularımız var. Türkiye'de bu spora 18 yaşında ehliyet aldıktan sonra başlanıyor ama yurt dışında kuzey ülkelerinde 12 yaştan itibaren başlanabiliyor. Biz de Türk sporcuları biraz oraya yönlendirip tecrübe elde etmelerini sağlayıp daha sonra dünya arenasında başarılı olacak sporcuların yetişmesi için yol göstermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
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