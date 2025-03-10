Türkiye'de tam 5 sezon forma giyen yıldız oyuncu silahlı hırsızlığa karıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye'de tam 5 sezon forma giyen yıldız oyuncu silahlı hırsızlığa karıştı

Geniş Video İzle

Basketbol Süper Ligi'nde birçok takımda forma giyen Amerikalı oyuncu Marcus Denmon, ABD'de silahlı soygunla suçlandı. Bir kadını silah zoruyla gasp ederek, yaklaşık 15 bin dolar çaldığı iddia edilen Denmon, suçlamaları kabul etti ve 28 Şubat'ta Oklahoma'ya geri dönmeyi kabul etti. 2013-2014 sezonunda Türkiye'deki kariyerine başlayan Denmon, son olarak 2023-2024 sezonunda Bursa'da forma giymişti.

10.03.2025 09:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ, İstanbul BB, Gaziantep Basketbol ve Petkimspor gibi birçok kulüpte forma giyen Marcus Denmon, ABD'de silahlı bir soyguna karıştı.

BİR KADINI GASP ETTİ

ABD basınından KSHB ve diğer kaynakların aktardığına göre Marcus Denmon ve Malik Denmon, Oklahoma'da bir kadını otoparkta aracına bineceği sırada silah zoruyla gasp etti. İkili yaklaşık 15 bin dolar nakit para çalarak, olay yerinden beyaz bir Chevrolet marka araç ile kaçtı.

TÜM SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Denmon'un, hakkında yöneltilen suçlamalar nedeniyle 28 Şubat'ta Oklahoma'ya geri dönmeyi kabul ettiği ve mahkeme tarafından kefalet bedelinin 50 bin dolar olarak belirlendiği bildirildi.

5 SEZON BASKETBOL SÜPER LİG'İNDE FORMA GİYDİ

2013-2014 sezonunda TOFAŞ ile Türkiye kariyerine başlayan ABD'li oyun kurucu, 2023-2024 sezonunda Bursa ekibine geri dönmüştü. Arada geçen yıllarda ise sırasıyla İBB Spor, Gaziantep Basket, Panathianikos ve Aliğa Petkim'le parkeye adım atmıştı.

Türkiye\'de tam 5 sezon forma giyen yıldız oyuncu silahlı hırsızlığa karıştı

Basketbol, Oklahoma, 28 Şubat, Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'de tam 5 sezon forma giyen yıldız oyuncu silahlı hırsızlığa karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
Şara, 1000’den fazla kişinin öldüğü Lazkiye’deki olaylar için harekete geçti Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti
Gelecek Partisi Üyesi Demir: ’Bahçeli’nin çağrı çok önemli’ Gelecek Partisi Üyesi Demir: 'Bahçeli'nin çağrı çok önemli'
Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
İsrail ordusu, Batı Şeria’da tanklarla baskın düzenledi İsrail ordusu, Batı Şeria'da tanklarla baskın düzenledi
İsrail, Gazze Şeridi’ne elektrik tedariğini durdurdu İsrail, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini durdurdu
İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı
İstanbul’da 4 işçi vinçten düştü İstanbul'da 4 işçi vinçten düştü
Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı

13:04 Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
12:59 Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
12:37 Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
11:58 Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
09:50 Şara, 1000’den fazla kişinin öldüğü Lazkiye’deki olaylar için harekete geçti Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti
20:52 Gelecek Partisi Üyesi Demir: ’Bahçeli’nin çağrı çok önemli’ Gelecek Partisi Üyesi Demir: 'Bahçeli'nin çağrı çok önemli'
20:06 Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
19:50 İsrail ordusu, Batı Şeria’da tanklarla baskın düzenledi İsrail ordusu, Batı Şeria'da tanklarla baskın düzenledi
19:42 İsrail, Gazze Şeridi’ne elektrik tedariğini durdurdu İsrail, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini durdurdu
19:29 İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı
19:17 İstanbul’da 4 işçi vinçten düştü İstanbul'da 4 işçi vinçten düştü
19:17 Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 14:01:24. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de tam 5 sezon forma giyen yıldız oyuncu silahlı hırsızlığa karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.