Türkiye'de yaz transfer dönemi sona erdi, ara dönem 2027'de başlayacak
Türkiye Futbol Federasyonunun takvimiyle 22 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi gece yarısı kapandı. İkinci transfer ve tescil dönemi olan ara transfer, 1 Ocak 2027'de başlayıp 5 Şubat'ta sona erecek.
Futbolda Türkiye için 2026-27 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi kapandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı kararla 22 Haziran'da başlayan "yaz transfer dönemi" gece yarısı itibarıyla tamamlandı.
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi, 1 Ocak 2027'de başlayıp 5 Şubat'ta sona erecek.
Kaynak: AA
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